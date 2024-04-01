Іржаві Т-80 на зберіганні: під Петербургом сотні танків чекають на модернізацію, — ЗМІ (фото)

Спираючись на супутникові знімки експерти звернули увагу, що частина техніки має характерний коричневий відтінок. Це може свідчити про те, що танки зазнали корозії.

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На зберіганні під Санкт-Петербургом було виявлено значний запас танків Т-80, які можуть бути в майбутньому модернізовані. Таких висновків дійшли оглядачі Bulgarian Military на основі опублікованих супутникових знімків із зображенням цих ОБТ станом на березень 2024 року.

Зокрема повідомляється, що на знімках зображено склад 61-го бронетанкового ремонтного заводу, який розташований недалеко від Санкт-Петербурга. Підприємство є одним із багатьох танкових заводів, що перебувають під управлінням "Уралвагонзаводу". Спостерігачі відзначають помітне скорочення обсягів танків, одночасно визнаючи наявність збережених резервів.

"З одного боку, помітне зниження кількості (танків), з іншого, ще є резерв. Можна помітити зменшення їхньої чисельності на території підприємства, але все ж у росіян залишилося чимало танків", — пишуть оглядачі.

Кількість танків Т-80 на зберіганні під Санкт-Петербургом на березень 2020 року Кількість танків Т-80 на зберіганні під Санкт-Петербургом на березень 2024 року

Камуфляж або іржа

Тим часом автори матеріалу зазначили, що на супутникових знімках танки Т-80 зображені в різних відтінках, включно з морським зеленим, трав'яним зеленим і коричневим. Ці кольори зазвичай зустрічаються в російських збройних силах, але саме коричневий відтінок може свідчити про те, що техніка просто піддалася корозії.

"Справді, хоча коричневий камуфляж для танків не рідкість, зазвичай він змішується з іншими відтінками. Суцільний коричневий колір цих танків, що помітно відрізняється від зеленого, який має різні відтінки, змушує замислитися про можливу іржу", — помітили експерти, додавши, що це лише попередні висновки.

Відновлення виробництва

Ще у вересні минулого року гендиректор "Уралвагонзаводу" Олександр Потапов заявив, що у РФ планується з нуля відновити виробництво танків Т-80. Однак експерти вважають, що це дивне рішення, тим більше на тлі заяв російських пропагандистів про те, що основний бойовий танк армії РФ Т-90М "Прорив" є чи не найкращим танком у світі.

Рішення про включення до складу військового парку нового Т-80, можливо, зумовлене його економічною ефективністю, з огляду на величезну кількість необхідних танків. Альтернативно, цілком можливо, що для дислокації арктичного підрозділу було обрано Т-80БВМ, спеціально призначений для екстремальних полярних умов.

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Водночас вивчаючи супутниковий знімок, експерти доходять висновку, що якщо війна в Україні продовжиться, то Росія, найімовірніше, забере зі складу під Санкт-Петербургом як "зелені", так і "коричневі" танки. Після чого, мабуть, техніка пройде модернізацію до варіанту Т-80БВМ.

Це означає, що танки отримають модернізовані газотурбінні ГТД-1250 двигуни і трансмісію. Крім того, цей варіант передбачає встановлення динамічного захисту "Реликт", а як основне озброєння виступить 125-мм гладкоствольна гармата 2А46М-4, яка здатна вести вогонь керованим боєприпасом 9М119М1 "Инвар-М".

Раніше ми докладно писали про поліпшення танків варіанту Т-80БВМ зразка 2023 року. Крім нового двигуна, динамічного захисту, ОБТ отримали систему електронних перешкод "Волнорез", оснащену двома антенами, здатну ефективно пригнічувати безпілотники в радіусі від 600 до 1 000 метрів.