Підполковник і два майори: у РФ з'явився список загиблого екіпажу А-50У

Загалом серед загиблих вісім окупантів, включно з командиром літака, помічником, штурманами, інженерами та радистом.

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В Іванівській області РФ відбулася церемонія прощання із загиблими льотчиками літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50У, який було збито 14 січня 2024 року. Згідно з опублікованим списком, серед загиблих — вісім окупантів — один підполковник, два майори, три капітани, лейтенант і сержант ПКС Росії. Про це повідомляє "Мілітарний".

Унаслідок ураження російського А-50У загинули командир машини, його помічник, штурмани, інженери та радист:

командир літака — підполковник Левченко В.В.;

штурман — майор Квасов М.А.;

начальник обслуги і старший зміни — майор Шадров А.С.;

бортовий інженер — капітан Кутузов Д.А.;

штурман наведення-оператор — капітан Болясніков М.С.;

бортовий інженер-оператор — капітан Карпов С.;

помічник командира корабля — старший лейтенант Ізмайлов А.І.;

старший повітряний радист — старший сержант Мариганов Ю.

У російських джерелах пишуть, що літак ДРЛВ зазнав аварії під час виконання бойового завдання під час "Спеціальної військової операції". Тривалий час екіпаж вважався зниклим безвісти.

Також повідомляється, що всі члени екіпажу отримали від Міноборони держави-агресора ордени, посмертно.

Нагадаємо, російський літак ДРЛВ А-50У було знищено над акваторією Азовського моря внаслідок успішної роботи української ППО. У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що під час знищення російської авіації ворог втрачає насамперед молодих офіцерів, у цьому випадку знищена машина не стала винятком.