Подполковник и два майора: в РФ появился список погибшего экипажа А-50У

Всего в числе погибших восемь оккупантов, включая командира самолета, помощника, штурманов, инженеров и радиста.

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В Ивановской области РФ прошла церемония прощания с погибшими летчиками самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У, который был сбит 14 января 2024 года. Согласно опубликованному списку, среди погибших — восемь оккупантов — один подполковник, два майора, три капитана, лейтенант и сержант ВКС России. Об этом сообщает "Милитарный".

В результате поражения российского А-50У погибли командир машины, его помощник, штурманы, инженеры и радист:

командир самолета — подполковник Левченко В.В.;

штурман — майор Квасов М.А.;

начальник обслуги и старший смены — майор Шадров А.С.;

бортовой инженер — капитан Кутузов Д.А.;

штурман наведения-оператор — капитан Болясников М.С.;

бортовой инженер-оператор — капитан Карпов С.;

помощник командира корабля — старший лейтенант Измайлов А.И.;

старший воздушный радист — старший сержант Мариганов Ю.

В российских источниках пишут, что самолет ДРЛО потерпел крушение во время выполнения боевого задания в ходе "Специальной военной операции". Длительное время экипаж числился пропавшим без вести.

Также сообщается, что все члены экипажа получили от Минобороны государства-агрессора ордена, посмертно.

Напомним, российский самолет ДРЛО А-50У был уничтожен над акваторией Азовского моря в результате успешной работы украинской ПВО. В Воздушных силах ВСУ отметили, что во время уничтожения российской авиации враг теряет прежде всего молодых офицеров, данном случае уничтоженная машина не стала исключением.