На Дніпропетровщині шахраї вкрали понад 1 млн грн у донаторів на ЗСУ

Чотири аферисти під виглядом благодійників ошукали близько сотні українців на суму в понад 1 млн гривень. Зловмисники відгукувались на оголошення про збір коштів на допомогу ЗСУ. Начебто хотіли самі задонатити, натомість виманювали персональні дані, заходили в інтернет-банкінг та привласнювали кошти собі.

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Правоохоронні органи Дніпропетровської області затримали чотирьох шахраїв, які ошукували громадян, видаючи себе за представників міжнародних волонтерських організацій. Вони обманним шляхом виманювали у донаторів банківські та персональні дані, щоб привласнити кошти собі. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Обвинувачені знаходили в інтернеті оголошення про збір коштів на допомогу ЗСУ та лікування військових. Видаючи себе за представників міжнародних волонтерських організацій або платіжних установ, шахраї з фейкових сторінок в соцмережах пропонували "допомогу", — йдеться у повідомленні.

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Зловмисники вдавали, що перебувають на території Польщі, виманювали персональні та банківські дані тих, хто збирав кошти, начебто для конвертації злотих у гривню. А далі входили в інтернет-банкінг жертв і виводили гроші на підконтрольні банківські рахунки.

"Поліцейські провели серію обшуків за місцями проживання та в автомобілях зловмисників. Вилучено мобільні телефони, 300 сім-карток, комп’ютерну техніку, банківські картки, чорнові записи, грошові кошти у різній валюті на загальну суму майже 800 тис. грн, а також 4 автівки", — зазначили в Нацполіції.

За даними слідства, шахраї заволоділи коштами майже 100 українців із різних регіонів на загальну суму близько 1,3 млн гривень.

Наразі усі четверо членів злочинної групи перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, 1 квітня у Києві Служба безпеки України затримала власника декількох підприємств у Бердянську з виробництва будматеріалів. Після окупації міста чоловік почав співпрацювати з російськими військами та постачати їм усе необхідне для виготовлення протитанкових залізобетонних конструкцій. У його помешканні виявили документи та інші речові докази злочинної співпраці з окупаційними військами.

Цього ж дня Служба безпеки України повідомила про підозру очільниці російського пропагандистського телеканалу "Russia Today" Маргариті Симоньян. Українські спецслужби звинувачують Симоньян у тому, що вона публічно закликала масово вбивати українських дітей, а також виступала за продовження бомбардування цивільної інфраструктури в Україні.