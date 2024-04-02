Росія використовує цивільні судна для транспортування систем ППО (фото)

Російські підрозділи перекинули ЗРГК "Панцир-С1" та С-300 для захисту Керченського мосту від можливих повітряних атак українських військ.

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Росія використовує цивільні судна для перевезення військового вантажу. Про це повідомляє у Telegram "Атеш".

Учасники підпілля ведуть постійний моніторинг ситуації в районі Керченського мосту. Під час спостереження зафіксували цивільні кораблі для транспортування військового вантажу. Відзначається й зменшення руху військових кораблів ВМФ РФ.

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Перекидання засобів ППО для захисту мосту від можливих повітряних атак з боку Сил оборони України підтверджується. Зокрема, були виявлені ЗРГК "Панцир-С1" та С-300. Такі дії окупантів вказують на їхні стратегічні пріоритети, спрямовані на зміцнення повітряного захисту мосту на заподіяння шкоди захисту російських міст.

"Ми продовжимо відстежувати обстановку в районі та інформувати про подальші дії р*шистів", – йдеться у дописі.

Окупація Криму і підпілля

Російські окупаційні війська почали активно перекидати до Євпаторії танкові підрозділи. Уже зафіксовано перекидання танкового батальйону. Учасники підпілля 29 березня підтвердили інформацію.

Учасники руху також 28 березня заявили, що Збройні сили Російської Федерації готуються до відбиття атак українських диверсійно-розвідувальних груп у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Зокрема противник вирішив розмістити БМП на береговій лінії оборони.

Окрім цього, в партизанському русі повідомили, що противник почав переміщувати військові склади з тимчасово окупованого півострова. Зі слів учасників підпілля, у російських загарбників почалася паніка.

Нагадаємо, 25 березня у підпіллі розповіли про захист росіянами НПЗ від далекобійних БПЛА України. Велика кількість російських засобів ППО залучена у війну проти України, тому неможливо відправити їх для захисту всіх стратегічних об'єктів на території Росії.