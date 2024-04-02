Шойгу представив нових командувачів ВМФ РФ: що про них відомо

Глава Міноборони повідомив, що головнокомандувачем ВМФ РФ буде Олександр Моїсеєв, Чорноморський флот очолив Костянтин Кабанцов.

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Новим командувачем Чорноморського флоту РФ призначено віце-адмірала Сергія Пінчука, Північного флоту — Костянтина Кабанцова, а головнокомандувачем ВМФ РФ став Олександр Моїсеєв. Про це міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив під час спільного онлайн-засідання.

"Ви розумієте ту величезну відповідальність, яка лягає на ваші плечі. І, сподіваюся, що ви впораєтеся з тими завданнями, які перед вами поставив верховний головнокомандувач Збройними силами Російської Федерації, Міністерство оборони РФ і, звісно, країна", — сказав Шойгу після того, як назвав прізвища і посади нових командувачів флотом РФ.

Хто потрапив у нове керівництво флотом РФ

Головнокомандувач ВМФ РФ Олександр Моїсеєв

Олександр Моїсеєв народився 1962 року в Калінінградській області. Закінчив Вище військово-морське училище радіоелектроніки ім. А.С. Попова і Вищі офіцерські класи ВМФ. О.С. Попова і Вищі офіцерські класи ВМФ, а 2003-го — Військово-морську академію ім. М.Г. Кузнєцова. М.Г. Кузнєцова. Крім того, у 2011 році він завершив навчання у Військовій академії генерального штабу збройних сил РФ. 3 травня 2019 року був призначений командувачем Північного флоту. Нагороджений орденом Мужності двічі, а також орденами "За заслуги перед Вітчизною" IV ступеня (2019), "За військові заслуги" (2006) і медалями.

Командувач Чорноморським флотом РФ Сергій Пінчук

Сергій Пінчук народився 26 липня 1971 року в Севастополі. Закінчив Чорноморське вище військово-морське училище імені П. С. Нахімова в Севастополі. З 22 грудня 2011 року обіймав посаду командира Новоросійської військово-морської бази Чорноморського флоту. Із 20 вересня 2016 року — до травня 2021 року командував Каспійською флотилією, після чого став заступником командувача Чорноморського флоту. У лютому 2022 року Європейський союз ввів персональні санкції проти Пінчука через повномасштабне вторгнення Росії на територію України.

Командувач Північним флотом Костянтин Кабанцов

Командувачем Північного флоту Костянтин Кабанцов став замість тепер уже головнокомандувача всім ВМФ РФ Олександра Моїсеєва. Кабанцов народився 12 жовтня 1968 року в Семипалатинську, Казахстан. Закінчив Вище військово-морське училище підводного плавання ім. Ленінського комсомолу. Ленінського комсомолу. З 2006 року по 2008 рік — заступник командира 24-ї "Звіриної" дивізії підводних човнів Північного флоту. З 2008 року до 2010 року начальник штабу — заступник командира 24-ї дивізії підводних човнів Північного флоту. З 2010 року до 2016 року — командир 24-ї дивізії підводних човнів Північного флоту. З березня 2024 року тимчасово виконував обов'язки командувача Північного флоту. Нагороджений орденом "За військові заслуги", а також медаллю Ушакова.

Нагадаємо, 2 квітня Кабінет міністрів України звільнив Еміне Джапарову з посади першого заступника міністра закордонних справ України. Колишня чиновниця подякувала за чотири роки спільної роботи главі МЗС Дмитру Кулебі.

30 березня президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника президента. Крім того, глава держави звільнив Сергія Трофімова, Михайла Радуцького та Олега Устенка з посад радників, а також двох уповноважених президента — Наталю Пушкарьову та Олену Вербицьку.