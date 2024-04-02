Шойгу представил новых командующих ВМФ РФ: что о них известно
Глава Минобороны сообщил, что главнокомандующим ВМФ РФ будет Александр Моисеев, в Черноморский флот возглавил Константин Кабанцов.
Новым командующим Черноморским флотом РФ назначен вице-адмирал Сергей Пинчук, Северным флотом — Константин Кабанцов, а главнокомандующим ВМФ РФ стал Александр Моисеев. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил во время совместного онлайн-заседания.
"Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. И, надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставил верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, Министерство обороны РФ и, конечно, страна", — сказал Шойгу после того, как назвал фамилии и должности новых командующих флотом РФ.
Кто попал в новое руководство флотом РФ
Александр Моисеев родился в 1962 году в Калининградской области. Окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова и Высшие офицерские классы ВМФ, а в 2003-м — Военно-морскую академию им. Н.Г. Кузнецова. Кроме того, в 2011 году он завершил обучение в Военной академии генерального штаба вооруженных сил РФ. 3 мая 2019 года был назначен командующим Северным флотом. Награжден орденом Мужества дважды, а также орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2019), "За военные заслуги" (2006) и медалями.
Сергей Пинчук родился 26 июля 1971 года в Севастополе. Окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова в Севастополе. С 22 декабря 2011 года занимал должность командира Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. С 20 сентября 2016 года — по май 2021 года командовал Каспийской флотилией, после чего стал заместителем командующего Черноморским флотом. В феврале 2022 года Европейский союз ввел персональные санкции против Пинчука из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
Командующим Северным флотом Константин Кабанцов стал вместо теперь уже главнокомандующего всем ВМФ РФ Александра Моисеева. Кабанцов родился 12 октября 1968 года в Семипалатинске, Казахстан. Окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания им. Ленинского комсомола. С 2006 года по 2008 год — заместитель командира 24-й "Звериной" дивизии подводных лодок Северного флота. С 2008 года по 2010 год начальник штаба — заместитель командира 24-й дивизии подводных лодок Северного флота. С 2010 года по 2016 год — командир 24-й дивизии подводных лодок Северного флота. С марта 2024 года временно исполнял обязанности командующего Северным флотом. Награжден орденом "За военные заслуги", а также медалью Ушакова.
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