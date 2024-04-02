Виїзд студентів за кордон: в Міносвіти оприлюднили список необхідних документів

Щоб отримати можливість виїхати за кордон на стажування, студент повинен добре вчитись протягом останнього півріччя. Крім того, перед виїздом він повинен відвідати Терцентр комплектування.

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Студенти-бакалаври або магістри з медичної, фармацевтичної або ветеринарної спеціальності під час виїзду за кордон повинні показати певний набір документів. У списку, який потрібно підготувати — шість пунктів. Про те, як студентам підготуватись до розмови з прикордонниками, ідеться на порталі Міністерства освіти і науки України.

Допис Міносвіти пояснює, що право на виїзд за кордон отримали студенти віком від 18 до 25 років, які навчаються на бакалавраті (усі спеціальності) або на магістратурі (лише для медичних вищих навчальних закладів) та вирішили пройти стажування за кордоном. При цьому вказується, що виїзд став можливим завдяки зверненню студентів Сумського та Маріупольського університетів. Зокрема, вони попросили про це президента, а він дав відповідне розпорядження Кабміну.

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Дозвіл на виїзд отримали лише ті особи, хто отримав можливість академічної мобільності, буде стажуватись не довше 1 семестру, а потім повернеться в Україну, — вказано у дописі Міносвіти.

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Перелік документів для виїзду за кордон студентів, вказаний на порталі Міносвіти:

довідка від університету, що студент бере участь у програмі академічної мобільності. Має бути вказана назва закордонного навчального закладу. При цьому зазначають підставу для співробітництва та тривалість навчання за кордоном; довідка про відсутність проблем у навчанні протягом останнього півріччя (немає поганих оцінок та перескладань); довідка про рівень знань іноземної мови, достатній для навчання за кордоном; копія угоди про академічну мобільність (завіряється університетом); студентський е-квиток (перевіряється через портал "Дія"); військово-облікові документи з позначками, внесеними відповідними військкоматами.

На сторінці Facebook міністра освіти Оксена Лісового з'явився коментар щодо нових можливостей для окремих студентів. Посадовець відзначив, що право на виїзд отримають люди, які "мають високі бали і виконали низку вимог, які встановлюють засновники програми".

"Це певною мірою свіжий ковток повітря і для студентів, і для університетів", — пояснив Лісовий користь академічної мобільності.

Зазначимо, про рішення Кабміну, яке дозволило б виїздити студентам на стажування, стало відомо 2 квітня — про це написав народний депутат Олексій Гончаренко. На офіційному порталі уряду України поки що не опубліковано відповідний документ.

Тим часом до сьогодні усі студенти, які здобувають спеціальність на денній формі навчання, отримали відстрочку від мобілізації, — вказано у чинному законодавстві України. Втім, виїжджати за кордон їм заборонено. У новому законопроєкті про посилення мобілізації є пропозиція обмежити відстрочку: вона діятиме лише для тих, хто здобуває спеціальність послідовно.

Нагадуємо, наприкінці березня стало відомо, що нардепи завершили розгляд 4 тис. правок до законопроєкту 10449 про мобілізацію. Також парламентарі розповіли, коли документ нарешті проголосують у другому читанні.