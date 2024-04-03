ЗС РФ захопили Водяне і просунулися в Іванівському, — DeepState (карти)

Аналітики окремо зазначили, що зараз уточнюють лінію зіткнення в районі Вербового Запорізької області. Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні від 3 квітня не коментував інформацію про можливе захоплення Водяного.

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Російські окупанти просунулися на Донецькому напрямку. Військам РФ вдалося захопити населений пункт Водяне. Про це повідомляє моніторинговий канал DeepState.

"Ворог окупував Водяне", — пишуть у джерелі.

Карта DeepState

Також у джерелі повідомляють про просування ЗС РФ у населеному пункті Іванівське Донецької області.

"Уточнюється лінія зіткнення біля Вербового (Запорізької області — Ред.)", — пишуть на каналі.

Карта DeepState

Ситуація на Донецькому напрямку: зведення Генштабу

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак у районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

А на Запорізькому напрямку окупанти здійснили 3 атаки на позиції наших захисників у районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Зазначимо, що в ISW 1 квітня повідомляли, що Збройні сили Російської Федерації пішли в наступ і просунулися в районі Авдіївки Донецької області. Так, російські підрозділи 9-ї ОМСБр ("ДНР") просунулися вулицею Гагаріна у Водяному і вийшли на західну околицю населеного пункту. За словами російських воєнкорів, ЗС РФ нібито повністю контролюють Водяне, що дасть їм змогу розвивати нові атаки в напрямку Первомайського.

Нагадаємо, що 1 квітня аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті повідомили, що Збройні сили Російської Федерації просунулися на південний захід від Новомихайлівки Донецької області. Аналітики зазначили, що позиційні бої тривали біля Красногорівки, Георгіївки, Перемоги та Новомихайлівки.