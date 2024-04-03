ВС РФ захватили Водяное и продвинулись в Ивановском, — DeepState (карты)

Аналитики отдельно отметили, что сейчас уточняется линия столкновения в районе Вербового Запорожской области. Генштаб ВСУ в утренней сводке от 3 апреля не комментировал информацию о возможном захвате Водяного.

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Российские оккупанты продвинулись на Донецком направлении. Войскам РФ удалось захватить населенный пункт Водяное. Об этом сообщает мониторинговый канал DeepState.

"Враг оккупировал Водяное", — пишут в источнике.

Карта DeepState

Также в источнике сообщают о продвижении ВС РФ в населенном пункте Ивановское Донецкой области.

"Уточняется линия столкновения у Вербового (Запорожской области — Ред.)", — пишут на канале.

Карта DeepState

Ситуация на Донецком направлении: сводка Генштаба

По информации Генштаба ВСУ, на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 14 атак в районах населенных пунктов Бердычи, Семеновка, Уманское, Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

А на Запорожском направлении оккупанты совершили 3 атаки на позиции наших защитников в районах Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Отметим, что в ISW 1 апреля сообщали, что Вооруженные силы Российской Федерации пошли в наступление и продвинулись в районе Авдеевки Донецкой области. Так, российские подразделения 9-й ОМСБр ("ДНР") продвинулись по улице Гагарина в Водяном и вышли на западную окраину населенного пункта. По словам российских военкоров, ВС РФ якобы полностью контролируют Водяное, что позволит им развивать новые атаки в направлении Первомайского.

Напомним, что 1 апреля аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись на юго-запад от Новомихайловки Донецкой области. Аналитики отметили, что позиционные бои продолжались возле Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки.