ВС РФ захватили Водяное возле Авдеевки: в ISW рассказали о боях на фронте (карта)

Оккупация Водяного может позволить врагу развивать следующие атаки в направлении Первомайского, рассказали аналитики Института изучения войны. Генштаб ВСУ в утренней сводке не комментировал информацию о возможном захвате населенного пункта.

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Вооруженные силы Российской Федерации пошли в наступление и продвинулись в районе Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 1 апреля.

"Российские войска недавно подтвердили наступление на юго-запад и запад от Авдеевки", — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам за 31 марта, российские подразделения 9-й ОМСБр ("ДНР") продвинулись по улице Гагарина в Водяном и вышли на западную окраину населенного пункта. По словам российских военкоров, ВС РФ якобы полностью контролируют Водяное, что позволит им развивать новые атаки в направлении Первомайского.

Согласно геолокационным кадрам с 30 марта по 1 апреля, россияне пытались дополнительно продвинуться на запад от Тоненького. 30 марта оккупанты пытались наступать при поддержке бронетехники, однако операция была неудачной. В Forbes назвали эту атаку "танковой резней" и отметили, что ВС РФ потеряли 12 танков из 36, задействованных в штурме.

Украинские и российские источники отметили, что позиционные бои продолжаются возле населенных пунктов Бердычи, Семеновка, Уманское, Невельское, Первомайское.

Аналитики добавили, что российский военкор пожаловался, что некомпетентные российские командиры мешают военным продвигаться в районе Авдеевки. По его словам, командиры больше заинтересованы в продвижении своей карьеры, чем в защите своих людей.

Авдеевское направление

Ситуация на Авдеевском направлении: данные Генштаба ВСУ

По информации Генштаба ВСУ, на Авдеевском направлении противник пытался выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций. Однако украинцы отбили десять российских атак в районах населенных пунктов Бердычи, Первомайское Донецкой области.

Напомним, 1 апреля в СМИ сообщили, что под Авдеевкой Донецкой области украинские военные отбили одну из самых масштабных танковых атак с начала полномасштабного вторжения. В результате враг понес потери в технике и личном составе.

В тот же день генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что россияне не могут в полной мере воспользоваться оккупацией Авдеевки Донецкой области. По его словам, противник не имеет на это необходимых возможностей.