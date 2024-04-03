Тактика "бій-біжи": як Україні вдається зберігати в строю понад 90% САУ Caesar

Українська армія має в арсеналі 55 САУ Caesar, а в межах коаліції артилерії отримає ще 78 артустановок. Мобільність стала головним фактором у високому показнику виживаності.

Related video

Україна втратила менше як 10% артустановок Caesar виробництва Nexter KNDS. Такого високого показника вдалося досягти завдяки тактиці застосування САУ в бою. Про це повідомляє Defense News.

Журналісти отримали дані від KNDS Nexter щодо збереження САУ Caesar в бою. Артустановки Україна отримала від Франції та Данії. Завдяки високій мобільності, машини мають високий показник виживаності. У компанії також стверджують, що середній показник втрат складає майже 30% від самохідних або буксированих систем.

Заявляється, що Caesar має вагу усього 18 тонн і має 155-мм калібр. За одну хвилину гармата може зробити шість пострілів за хвилину, а після цього покинути позицію. Така тактика артилерії відома під назвою "бій-біжи". Нові загрози на полі бою означають, що мобільність є найкращим захистом Caesar, а не її дальність польоту.

"Використання безпілотників і безпілотних боєприпасів стало реальною загрозою за 40 кілометрів (25 миль) від фронту, де діє "Цезар. Його легка вага та здатність залишати свою позицію менш ніж за хвилину, щоб уникнути контрбатарейного вогню, є головними перевагами", — йдеться в заяві Nexter KNDS.

У межах коаліції артилерії Україна отримає 78 САУ Caesar у 2024 році. Придбання профінансує Франція та Данія. Нині щомісячне виробництво САУ складає 6 машин, а ціль Nexter KNDS наростити виробництво до 12 одиниць. Виробник вже зробив необхідні інвестиції для початку розширення виробництва. Нині всі потужності залучені для задоволення потреб ЗСУ і французької армії. Зараз Сили оборони мають 55 САУ Caesar.

Нагадаємо, 12 березня Данія анонсувала пакет військової допомоги на 330 млн доларів, який включає 155-мм САУ Caesar.

Також ЗМІ повідомили, що Україна щомісяця випускає 8 САУ "Богдана", яка виявилась дуже ефективною зброєю.