Тактика "бей-беги": как Украине удается сохранять в строю более 90% САУ Caesar

Украинская армия имеет в арсенале 55 САУ Caesar, а в рамках коалиции артиллерии получит еще 78 артустановок. Мобильность стала главным фактором в высоком показателе выживаемости.

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Украина потеряла менее 10% артустановок Caesar производства Nexter KNDS. Такого высокого показателя удалось достичь благодаря тактике применения САУ в бою. Об этом сообщает Defense News.

Журналисты получили данные от KNDS Nexter по сохранению САУ Caesar в бою. Артустановки Украина получила от Франции и Дании. Благодаря высокой мобильности, машины имеют высокий показатель выживаемости. В компании также утверждают, что средний показатель потерь составляет почти 30% от самоходных или буксируемых систем.

Заявляется, что Caesar имеет вес всего 18 тонн и имеет 155-мм калибр. За одну минуту пушка может сделать шесть выстрелов в минуту, а после этого покинуть позицию. Такая тактика артиллерии известна под названием "бей-беги". Новые угрозы на поле боя означают, что мобильность является лучшей защитой Caesar, а не ее дальность полета.

"Использование беспилотников и беспилотных боеприпасов стало реальной угрозой в 40 километрах (25 миль) от фронта, где действует Caesar. Его легкий вес и способность покидать свою позицию менее чем за минуту, чтобы избежать контрбатарейного огня, являются главными преимуществами", — говорится в заявлении Nexter KNDS.

В рамках коалиции артиллерии Украина получит 78 САУ Caesar в 2024 году. Приобретение профинансирует Франция и Дания. Сейчас ежемесячное производство САУ составляет 6 машин, а цель Nexter KNDS нарастить производство до 12 единиц. Производитель уже сделал необходимые инвестиции для начала расширения производства. Сейчас все мощности задействованы для удовлетворения потребностей ВСУ и французской армии. Сейчас Силы обороны имеют 55 САУ Caesar.

Напомним, 12 марта Дания анонсировала пакет военной помощи на 330 млн долларов, который включает 155-мм САУ Caesar.

Также СМИ сообщили, что Украина ежемесячно выпускает 8 САУ "Богдана", которая оказалась очень эффективным оружием.