Украина ежемесячно выпускает восемь САУ "Богдана", которая оказалась очень эффективной на фронте, — СМИ

До июня 2022 года украинские войска использовали дальность выстрела "Богданы", чтобы уничтожить российскую ПВО во время битвы за остров Змеиный в Черном море.

Related video

Украина ежемесячно строит восемь самоходных установок "Богдана", которая оказалась достаточно эффективной во время войны. Об этом сообщает The New York Times.

Украинские военные имели в своем арсенале только одну артиллерийскую пушку "Богдана", когда Россия вторглась в страну в 2022 году. Однако, это единственное оружие, построенное в Украине в 2018 году и способное стрелять снарядами калибра НАТО, оказалось настолько эффективным в первые дни войны, что его перевозили грузовиками на поля сражений по всей стране. Сейчас Украина ежемесячно строит 8 таких установок.

Важно

Украинская САУ "Богдана" выдержала удар российского "Ланцета", — соцсети (видео, фото)

Киев стремится создать собственное оружие, чтобы навязать борьбу с Россией. Чиновникам пришлось разыскать конструкторов и инженеров оружия, некоторые из которых были назначены выполнять военные задачи по всей Украине.

До июня 2022 года украинские войска использовали дальность выстрела "Богданы", чтобы уничтожить российскую ПВО в успешной битве за остров Змеиный в Черном море. Официальные лица не скажут, сколько в целом удалось изготовить САУ, увеличение производства свидетельствует о потенциальном буме внутреннего производства оружия в стране.

Украине необходимо восстановить свою национальную оборонную промышленность, чтобы ее вооруженные силы в течение многих лет не полагались на Запад, который порой колебался присылать сложные системы вооружения, включая противовоздушную оборону, танки и дальнобойное оружие, ракеты. Удастся ли это сделать вовремя, чтобы изменить траекторию войны, которая была бы еще более незначительной без дополнительной военной помощи США, еще предстоит увидеть.

Напомним, 2 апреля в ISW сообщили, что оккупанты наступают в районе Авдеевки и на левом берегу в Херсонской области. Войска оккупантов продвинулись на запад от Бахмута, но специалисты ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.