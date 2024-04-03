Є ризик краху: картина на фронті для ЗСУ похмура, — Politico

Журналісти припускають, що навіть якщо Конгрес США схвалить новий пакет військової допомоги, його може не вистачити для запобігання прориву росіян на передовій.

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Україна стоїть перед серйозною загрозою руйнування фронтової лінії. Оборонні позиції можуть опинитися під загрозою там, де російські війська вирішать спрямувати свої зусилля для майбутніх наступів. Про це повідомляє видання Politico.

У джерелі зазначають, що скандальний мільярдер Ілон Маск нещодавно висловив попередження про можливий крах на фронті, особливо підкресливши можливість кризи в Одесі.

Однак його прогноз не надто відрізняється від тривожних заяв президента України Володимира Зеленського, зроблених останніми днями.

Згідно з висловлюванням Зеленського, у разі несхвалення заблокованого багатомільярдного пакета допомоги з боку Заходу найближчим часом, українській владі доведеться вступити у "відступ, крок за кроком, маленькими кроками". Він також попереджає, що деякі великі міста можуть бути піддані ризику втрати контролю.

Очевидно, що попередження Зеленського є частиною широких дипломатичних зусиль із розблокування військової допомоги, вкрай необхідної українській армії — від артилерійських снарядів калібру 155 мм до систем ППО Patriot і безпілотників. Однак сумна реальність полягає в тому, що навіть у разі схвалення пакета Конгресом США, його може виявитися недостатньо для запобігання серйозним проривам окупантів на полі бою.

Видання підкреслює, що подібний невдалий розвиток подій, особливо в період активної виборчої кампанії в США і Європі, може підвищити тиск з боку Заходу на Росію в рамках переговорів, що в кінцевому підсумку може дати Кремлю можливість відновити конфлікт у майбутньому без значних перешкод.

Також, за даними видання, високопоставлені українські військові діячі наголосили, що стратегія, яка ґрунтується на очікуванні помилок з боку Росії, непродуктивна. Вони були незадоволені помилками, які, на їхню думку, від самого початку послаблювали опір України, і вказали на помилки як з боку Заходу, так і України.

Крім того, вони висловили гостру критику на адресу західних затримок, заявивши, що поставки озброєнь і системи прибули надто пізно і в недостатньому обсязі, щоб змінити обстановку.

Нагадаємо, 1 квітня повідомлялося, що війська РФ зможуть почати масштабний наступ на одному оперативному напрямку, про що йдеться у звіті ISW. Обмеженість людських ресурсів і планування, на думку американських аналітиків, не дадуть змоги російським окупантам завдати удару на кількох напрямках одночасно.