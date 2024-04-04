РДК виклав у мережу секретну документацію до ракет "Калибр" та "Искандер" (відео)

Бійці кажуть, що вони придбали інформацію в одного з інформаторів. Вона містить дані про всі етапи виробництва і ключових відповідальних осіб.

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Кіберпідрозділ "Російського добровольчого корпусу" провів операцію з отримання секретної інформації про виробництво крилатих ракет "Калибр" і балістичних "Искандеров". Про це повідомляє офіційний телеграм-канал РДК.

Бійці здобули великий обсяг секретної інформації стосовно російських балістичних і крилатих ракет. Роздобув дані кіберпідрозділ, який шукає воєнних злочинців, займається пошуком відповідної інформації та зломом російського оборонно-промислового комплексу. У випадку з "Калибрами" та "Искандерами" дані злив інформатор на одному зі стратегічних російських підприємств.

РДК отримав усю необхідну інформацію про ракети, а також про воєнні злочини очільників підприємства. Дані містять інформацію про весь процес виробництва ракет, від початку формування контракту до постачання компонентів та фінального збирання.

Компоненти з перевіри та комплексу крилатих ракет "Калибр" Фото: Російський добровольчий корпус (РДК)

Зазначається, що отримана інформація допоможе провести додаткові операції, які спрямовані вже на ліквідацію ключових осіб, які відповідають за виробництво. Це вже не вперше, коли мережа російського оборонного комплексу виявляється вразливою до кіберфахівців.

ОКБ "Новатор" — це одне з провідних радянських, а нині російських конструкторських бюро. Кіберфахівці отримали дані ключових фахівців підприємства, включно з їхніми адресами проживання та паспортними даними.

Нагадаємо, 3 квітня речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що РФ готова завдати удару по Україні "Калибрами". Завантажено 50 ракет.

1 квітня у ЗСУ пояснили, чому РФ почала рідше бити "Калибрами" по Україні.