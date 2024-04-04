РФ по-новому атакує Україну: в ІSW пояснили, як це допоможе ворогу під час нового наступу

Росіяни почали потроху переміщати свій особовий склад та матеріальні засоби на передові позиції. Така тактика ускладнює українським бійцям контролювати накопичення військ ворога, розповіли аналітики ІSW.

Related video

Збройні сили Російської Федерації можуть посилити наступ на фронті одночасно зі збільшенням інтенсивності ударів по енергетиці України за допомогою ракет та безпілотних літальних апаратів. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 3 квітня.

"Посилення російської механізованої атаки відбувається загалом одночасно з посиленням ракетних і безпілотних ударів по українських енергетичних об’єктах", — йдеться у повідомленні.

Аналітики зауважили, що росіяни посилили свою ударну кампанію по Україні, почавши застосовувати нову тактику — атаки по гідроелектростанціях у березні. Російські військові можуть посилювати свої атаки для подальшого тиску на командування ЗСУ з метою перекидання систем протиповітряної оборони подалі від фронту. В ІSW наголосили, що це могло б убезпечити російські авіаційні операції під час підтримки наземного наступу.

За словами українського військового оглядача Костянтина Машовця, ЗС РФ почали поступово та невеликим кроками переміщувати свої матеріальні засоби та особовий склад на передові позиції, в результаті це ускладнює ЗСУ контролювати накопичення військ РФ. Аналітики переконані, що це свідчить про те, що противник готувався до більш масштабних штурмових операцій.

3 квітня заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл зауважив, що за останні декілька місяців РФ "майже повністю відновила військову структуру". На його думку, військо РФ готується та уже може мати достатньо особового складу та військової техніки для посилення інтенсивності наступу або початку наступальної операції у нових районах.

Нагадаємо, 3 квітня у ЗМІ повідомили, що президент Росії Володимир Путін готовий до війни на виснаження. Для цього він використовує всі ресурси, що має. За словами журналістів, Путін хоче підпорядкувати всю Україну.

Того ж дня начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Денис Нагорний заявив, що ЗС РФ сконцентрували свої зусилля на Часовому Яру після Авдіївки Донецької області. Він наголосив, що противник почав наступ на Іванівське й Богданівку.