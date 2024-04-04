РФ по-новому атакует Украину: в ІЅW объяснили, как это поможет врагу во время нового наступления

Россияне начали понемногу перемещать свой личный состав и материальные средства на передовые позиции. Такая тактика затрудняет украинским бойцам контролировать накопление войск врага, рассказали аналитики ІЅԜ.

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Вооруженные силы Российской Федерации могут усилить наступление на фронте одновременно с увеличением интенсивности ударов по энергетике Украины с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 3 апреля.

"Усиление российской механизированной атаки происходит в целом одновременно с усилением ракетных и беспилотных ударов по украинским энергетическим объектам", — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что россияне усилили свою ударную кампанию по Украине, начав применять новую тактику — атаки по гидроэлектростанциям в марте. Российские военные могут усиливать свои атаки для дальнейшего давления на командование ВСУ с целью переброски систем противовоздушной обороны подальше от фронта. В ISW отметили, что это могло бы обезопасить российские авиационные операции при поддержке наземного наступления.

По словам украинского военного обозревателя Константина Машовца, ВС РФ начали постепенно и небольшим шагами перемещать свои материальные средства и личный состав на передовые позиции, в результате это затрудняет ВСУ контролировать накопление войск РФ. Аналитики убеждены, что это свидетельствует о том, что противник готовился к более масштабным штурмовым операциям.

3 апреля заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл отметил, что за последние несколько месяцев РФ "почти полностью восстановила военную структуру". По его мнению, войско РФ готовится и уже может иметь достаточно личного состава и военной техники для усиления интенсивности наступления или начала наступательной операции в новых районах.

Напомним, 3 апреля в СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин готов к войне на истощение. Для этого он использует все ресурсы, которые имеет. По словам журналистов, Путин хочет подчинить всю Украину.

В тот же день начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж" Денис Нагорный заявил, что ВС РФ сконцентрировали свои усилия на Часовом Яру после Авдеевки Донецкой области. Он подчеркнул, что противник начал наступление на Ивановское и Богдановку.