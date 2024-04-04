В Україні зʼявиться військовий омбудсман: за що відповідатиме

Новий структурний підрозділ займатиметься захистом прав українських військових і членів їхніх родин.

Related video

При Міністерстві оборони створять новий структурний підрозділ з Центрального управління захисту прав військовослужбовців. Про це повідомляє омбудсман Дмитро Лубінець в офіційному телеграм-каналі.

В Україні запровадять посаду військового омбудсмана — це представник Уповноваженого ВРУ з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони. Новий структурний підрозділ займатиметься захистом прав українських військових і членів їхніх родин:

розглядатимуть звернення і скарги військовослужбовців;

надаватимуть первинну правничу допомогу;

проводитимуть перевірки;

розслідуватимуть виявлені порушення.

Лубінець наголосив, що офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини займається захистом прав всіх представників Сил оборони.

Дмитро Лубінець і Рустем Умєров Фото: Дмитро Лубінець/Telegram

"Крім того, наша інституція — незалежний конституційний державний орган, який діє в межах окремого законодавства, і, в тому числі, виконує функції військового омбудсмана", — пояснив Лубінець.

Також він додав, що Центральне управління захисту прав уже розробляє плани і готове працювати на результат. Обовʼязок держави — захищати права українських військовослужбовців.

Нагадаємо, 2 квітня у Міноборони пояснили суть е-кабінету військового. Наразі електронні повістки не передбачені законодавством.

31 березня у Міноборони України розказали, на що йде більша частина грошей з оборонного бюджету.