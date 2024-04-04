В Україні зʼявиться військовий омбудсман: за що відповідатиме
Новий структурний підрозділ займатиметься захистом прав українських військових і членів їхніх родин.
При Міністерстві оборони створять новий структурний підрозділ з Центрального управління захисту прав військовослужбовців. Про це повідомляє омбудсман Дмитро Лубінець в офіційному телеграм-каналі.
В Україні запровадять посаду військового омбудсмана — це представник Уповноваженого ВРУ з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони. Новий структурний підрозділ займатиметься захистом прав українських військових і членів їхніх родин:
- розглядатимуть звернення і скарги військовослужбовців;
- надаватимуть первинну правничу допомогу;
- проводитимуть перевірки;
- розслідуватимуть виявлені порушення.
Лубінець наголосив, що офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини займається захистом прав всіх представників Сил оборони.
"Крім того, наша інституція — незалежний конституційний державний орган, який діє в межах окремого законодавства, і, в тому числі, виконує функції військового омбудсмана", — пояснив Лубінець.
Також він додав, що Центральне управління захисту прав уже розробляє плани і готове працювати на результат. Обовʼязок держави — захищати права українських військовослужбовців.
Нагадаємо, 2 квітня у Міноборони пояснили суть е-кабінету військового. Наразі електронні повістки не передбачені законодавством.
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