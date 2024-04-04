В Украине появится военный омбудсмен: за что будет отвечать
Новое структурное подразделение будет заниматься защитой прав украинских военных и членов их семей.
При Министерстве обороны создадут новое структурное подразделение из Центрального управления защиты прав военнослужащих. Об этом сообщает омбудсман Дмитрий Лубинец в официальном телеграм-канале.
В Украине введут должность военного омбудсмена — это представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны. Новое структурное подразделение будет заниматься защитой прав украинских военных и членов их семей:
- рассматривать обращения и жалобы военнослужащих;
- предоставлять первичную юридическую помощь;
- будут проводить проверки;
- расследовать выявленные нарушения.
Лубинец отметил, что офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека занимается защитой прав всех представителей Сил обороны.
"Кроме того, наша институция — независимый конституционный государственный орган, который действует в рамках отдельного законодательства, и, в том числе, выполняет функции военного омбудсмена", — пояснил Лубинец.
Также он добавил, что Центральное управление защиты прав уже разрабатывает планы и готово работать на результат. Обязанность государства — защищать права украинских военнослужащих.
Напомним, 2 апреля в Минобороны объяснили суть е-кабинета военного. Сейчас электронные повестки не предусмотрены законодательством.
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