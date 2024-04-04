В Украине появится военный омбудсмен: за что будет отвечать

Новое структурное подразделение будет заниматься защитой прав украинских военных и членов их семей.

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При Министерстве обороны создадут новое структурное подразделение из Центрального управления защиты прав военнослужащих. Об этом сообщает омбудсман Дмитрий Лубинец в официальном телеграм-канале.

В Украине введут должность военного омбудсмена — это представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны. Новое структурное подразделение будет заниматься защитой прав украинских военных и членов их семей:

рассматривать обращения и жалобы военнослужащих;

предоставлять первичную юридическую помощь;

будут проводить проверки;

расследовать выявленные нарушения.

Лубинец отметил, что офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека занимается защитой прав всех представителей Сил обороны.

Дмитрий Лубинец и Рустем Умеров Фото: Дмитрий Лубинец/Telegram

"Кроме того, наша институция — независимый конституционный государственный орган, который действует в рамках отдельного законодательства, и, в том числе, выполняет функции военного омбудсмена", — пояснил Лубинец.

Также он добавил, что Центральное управление защиты прав уже разрабатывает планы и готово работать на результат. Обязанность государства — защищать права украинских военнослужащих.

Напомним, 2 апреля в Минобороны объяснили суть е-кабинета военного. Сейчас электронные повестки не предусмотрены законодательством.

31 марта в Минобороны Украины рассказали, на что уходит большая часть денег из оборонного бюджета.