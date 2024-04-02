Е-повестки не предусмотрены законом: в Минобороны объяснили суть е-кабинета военного (видео)

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко однозначно ответила, что в действующем документе нет положения об онлайн-повестках.

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Во вторник, 2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №10062, который предусматривает запуск е-кабинета военнообязанного. Карточка этого закона размещена на официальном вебпортале Верховной Рады. Какие нововведения вводит этот закон, в частности в цифровизации украинской армии, рассказала в эфире телеканала "Суспільне Новини" заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Чиновница прежде всего ответила о вручении онлайн-повесток через е-кабинет военнообязанного. Она однозначно заверила, что в действующем документе нет такого положения.

"В электронном кабинете военнообязанного не будет повесток", — заверила Черногоренко.

Законопроект, по словам Черногоренко, прежде всего вводит возможность создания и использования цифрового военно-учетного документа (сертификата).

"Благодаря законопроекту будет создан реестр военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта, который позволит обеспечить предоставление онлайн-услуг военнослужащим", — отметила она.

Что такое электронный кабинет военнообязанного

По законопроекту, проинформировала Черногоренко, предусмотрено совершенствование реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в частности в части налаживания взаимодействия между реестром "Оберег" и другими реестрами оборонного ведомства.

"Создадут единый реестр мобилизованных. Он будет привязан к единому реестру избирателей, которого сейчас фактически не существует", — отметила заместитель министра.

Кроме того, законопроект №10062, подписанный президентом, который по сути стал соавтором этого документа, по словам Черногоренко, поможет осуществить цифровую революцию в армии и создаст новую философию, новую сущность сервиса для военных.

Во-первых, при создании е-кабинета военнообязанного больше нет необходимости физически идти в ТЦК и СП, а возможно с любой удобной локации проверить свои персональные данные, подать заявку на получение статуса участника боевых действий, избежать лишних очередей и потери времени.

Во-вторых, историческим шагом, который приобщает Украину ко всему цивилизованному миру, Черногоренко назвала возможность усилить киберзащиту и право размещать свои ИТ-системы в военных облачных хранилищах НАТО.

"Это не только усилит нашу киберзащиту и улучшит обмен данными. Мы сможем получать больший объем разведывательных данных, самостоятельно определять, какие международные стандарты в сфере безопасности и информации применять к отечественным боевым системам и электронным сервисам для войска, что предоставит большую гибкость и автономию", — пояснила заместитель министра.

В-третьих, е-кабинет военнообязанного поможет провести смарт-мобилизацию, приобщить мобилизованных через рекрутинговые центры к тем профессиям, которые необходимы украинской армии и одновременно в которых они будут чувствовать себя уверенно и действовать эффективно, чтобы выполнять соответствующие военные задачи.

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Напомним, Фокус писал, что некоторых украинских мужчин не смогут призвать в армию в апреле. Это возможно по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья и специальности.

Кроме того, по словам нардепа Ярослава Железняка, мужчины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторный медицинский осмотр.