Роботу підприємства ускладнено: ГУР про наслідки атаки на завод "Шахедів" в Татарстані

В ГУР кажуть, що на завод приземлились "добрі літальні об'єкти", які завдали значних руйнувань потужностям підприємства.

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Атака БпЛА в РФ по заводу з виробництва "Шахедів" у Татарстані призвела до ускладнень в роботі заводу і пригальмувала виробничий процес. Про це в ефірі телемарафону 4 квітня розповів представник ГУР Міноборони РФ Андрій Юсов.

Він зауважив, що українська розвідка не буде коментувати, якими саме безпілотниками був уражений завод, але вказав, що це були "добрі літальні об'єкти" які долетіли до кількох військових об'єктів в Татарстані.

"За попередньою інформацією, уражено підприємство зі збирання "Шахедів". Там є значні руйнування виробничих потужностей і ускладнено продовження роботи підприємства", — сказав він.

Удар по заводу "Шахедів" у Татарстані

2 квітня українські БпЛА атакували завод в Татарстані. Ціллю атаки був об’єкт, який розташований на відстані понад тисячу кілометрів від України. На підприємстві збирають дрони-камікадзе "Шахед".

Вперше за час розв'язаної Росією війни в Україні українські дрони пролетіли близько 1300 кілометрів, щоб досягти цілі в російській республіці Татарстан.

Заступник начальника ГУР Міноборони України генерал Вадим Скібіцький заявив, що удари по території Росії українським спецслужбам допомогли здійснити завербовані агенти під прикриттям.

У російських пабліках заявили, що завод із виробництва "Шахедів" і російський нафтопереробний завод у Татарстані могли атакувати українські безпілотники E-300 Enterprise. Втім, згодом повідомлення підкорегували і заявили, що такі БпЛА в Єлабугу, де розташований завод, не прилітали.

В розвідувальній спільноті InformNapalm заявили, що в Татарстані в Алабузі на атакованому 2 квітня заводі "шахеди" для ударів по Україні збирають російські студенти.