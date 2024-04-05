НАТО ознак не бачить: Білорусь не готова вступати у війну проти України, — ЗМІ

Альянс, за словами високопоставленого співрозмовника журналістів, відстежує пересування військової техніки вздовж кордону між Білоруссю та Україною.

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У НАТО висловили свої оцінки щодо ймовірності того, що Білорусь може вступити у воєнні дії проти України. На думку одного з представників Альянсу, наразі немає ознак того, що Білорусь готова офіційно долучитися до повномасштабної агресії проти України. Про це повідомив високопоставлений чиновник НАТО у форматі "офф рек", передає медіа "24 канал".

Там підкреслили, що раніше білоруський політик Олександр Лукашенко заявив, що його країна нібито "готується до війни".

У НАТО уважно відстежують пересування військової техніки вздовж кордону Білорусі. На думку членів Альянсу, які моніторять обстановку, наразі країна не виявляє зацікавленості в тому, щоб офіційно вступати в конфліктну сторону.

"Лукашенко має усвідомлювати, що всю вагу санкційних заходів, які союзники наклали на Росію, буде так само застосовано до Білорусі, якщо білоруські війська проводитимуть наступальні операції проти України", — сказав співрозмовник.

Нагадаємо, що 2 квітня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не хоче воювати, але необхідна підготовка та озброєння військових підрозділів цієї країни проводиться в посиленому режимі. За його заявою, у Білорусі наразі проводиться необхідна підготовка відповідних підрозділів, а також відбувається постачання різних видів озброєнь і техніки до збройних сил.