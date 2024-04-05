НАТО признаков не видит: Беларусь не готова вступать в войну против Украины, — СМИ

Альянс, по словам высокопоставленного собеседника журналистов, отслеживает передвижение военной техники вдоль границы между Беларусью и Украиной.

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В НАТО высказали свои оценки относительно вероятности того, что Беларусь может вступить в военные действия против Украины. По мнению одного из представителей Альянса, на данный момент нет признаков того, что Беларусь готова официально примкнуть к полномасштабной агрессии против Украины. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник НАТО в формате "офф рек", передает медиа "24 канал".

Там подчеркнули, что ранее белорусский политик Александр Лукашенко заявил, что его страна якобы "готовится к войне".

В НАТО внимательно отслеживают передвижение военной техники вдоль границы Беларуси. По мнению членов Альянса, которые мониторят обстановку, на данный момент страна не проявляет заинтересованности в том, чтобы официально вступать в конфликтную сторону.

"Лукашенко должен осознавать, что весь вес санкционных мер, которые союзники наложили на Россию, будет так же применен к Беларуси, если белорусские войска будут проводить наступательные операции против Украины", — сказал собеседник.

Напомним, что 2 апреля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не хочет воевать, но необходимая подготовка и вооружение военных подразделений этой страны проводится в усиленном режиме. По его заявлению, в Беларуси в настоящее время проводится необходимая подготовка соответствующих подразделений, а также происходит поставка различных видов вооружений и техники в вооруженные силы.