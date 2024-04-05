Самі себе послаблювали: НАТО намагається максимально швидко посилити оборону блоку, — CNN

За даними журналістів, понад десять років союзники не витрачали на оборону, тоді як противники Заходу модернізували і зміцнювали свій власний військовий потенціал.

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Історію НАТО можна сприймати через призму трьох актів, кожен з яких взаємопов'язаний з екзистенційними загрозами, що стоять перед безпекою Заходу. Про це йдеться в матеріалі видання CNN.

Зазначається, що перший акт історії НАТО пов'язаний з епохою холодної війни і загрозою з боку Радянського Союзу.

У другій дії, яка розгорталася в 1990-х і 2000-х роках, альянс уперше розмістив свої війська в Боснії і Косово, а потім в Афганістані та Іраку.

Від початку 2014 року події набули нового оберту: перше вторгнення президента Росії Володимира Путіна в Україну і сплеск активності самопроголошеного халіфату ІДІЛ повернули збройні загрози прямо до кордонів Альянсу.

При цьому у виданні відповідають, що четвертий акт історії НАТО можна охарактеризувати як кризу, що розвивається повільними темпами. Протягом понад десяти років союзники систематично послаблювали свої військові можливості, в той час як противники Заходу модернізували і зміцнювали свій військовий потенціал. Одним із найбільш явних проявів цієї кризи стало повномасштабне вторгнення Росії в Україну 2022 року.

У зв'язку з цим, журналісти зазначають, що тривале недофінансування оборонних бюджетів має низку серйозних наслідків, включно зі зменшенням чисельності збройних сил і недостатнім обслуговуванням військової техніки. Особливо в контексті конфлікту в Україні обмежені запаси боєприпасів, які могли б бути надані Києву з боку Заходу, видаються важливим фактором, який, можливо, завдав значної шкоди.

Крім того, у джерелі зазначають, що захист України від вторгнення не входив в основні завдання НАТО. Україна не є членом Альянсу, і її намір приєднатися був формальним після вторгнення 2022 року. Однак, підтримка з боку союзників здебільшого проявилася у формі прямої військової підтримки, що виявило деякі вразливості Альянсу через недостатнє фінансування в минулі роки.

Нагадаємо, 27 березня повідомлялося, що міністр оборони Естонії розповів, для чого РФ конфлікт із НАТО. На думку Ханно Певкура, у Таллінні чітко усвідомлюють, що Кремль і надалі ставитиметься вороже до своїх сусідів і може влаштовувати провокації. Завдання Альянсу в цей час зробити все для того, щоб не допустити протистояння.