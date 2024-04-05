По данным журналистов, более десяти лет союзники не тратили на оборону, тогда как противники Запада модернизировали и укрепляли свой собственный военный потенциал.

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Историю НАТО можно воспринимать через призму трех актов, каждый из которых взаимосвязан с экзистенциальными угрозами, стоящими перед безопасностью Запада. Об этом говорится в материале издания CNN.

Отмечается, что первый акт истории НАТО связан с эпохой холодной войны и угрозой со стороны Советского Союза.

Во втором действии, которое разворачивалось в 1990-х и 2000-х годах, альянс впервые разместил свои войска в Боснии и Косово, а затем в Афганистане и Ираке.

С начала 2014 года события приняли новый оборот: первое вторжение президента России Владимира Путина в Украину и всплеск активности самопровозглашенного халифата ИГИЛ вернули вооруженные угрозы прямо к границам Альянса.

При этом в издании отвечают, что четвертый акт истории НАТО можно охарактеризовать как кризис, развивающийся медленными темпами. В течение более десяти лет союзники систематически ослабляли свои военные возможности, в то время как противники Запада модернизировали и укрепляли свой военный потенциал. Одним из наиболее явных проявлений этого кризиса стало полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году.

В связи с этим, журналисты отмечают, что длительное недофинансирование оборонных бюджетов имеет ряд серьезных последствий, включая уменьшение численности вооруженных сил и недостаточное обслуживание военной техники. Особенно в контексте конфликта в Украине ограниченные запасы боеприпасов, которые могли бы быть предоставлены Киеву со стороны Запада, представляются важным фактором, возможно, причинившим значительный ущерб.

Кроме того, в источнике отмечают, что защита Украины от вторжения не входила в основные задачи НАТО. Украина не является членом Альянса, и ее намерение присоединиться было формальным после вторжения в 2022 году. Однако, поддержка со стороны союзников в основном проявилась в форме прямой военной поддержки, что выявило некоторые уязвимости Альянса из-за недостаточного финансирования в прошлые годы.

Напомним, 27 марта сообщалось, что министр обороны Эстонии рассказал, для чего РФ конфликт с НАТО. По мнению Ханно Певкура, в Таллине четко осознают, что Кремль дальше будет относиться враждебно к своим соседям и может устраивать провокации. Задача Альянса в это время сделать все для того, чтобы не допустить противостояния.