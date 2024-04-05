Теракт у "Крокусі": в ОП розповіли, чи збільшилася кількість охочих воювати росіян

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, противник бажає використати трагедію для поповнення особового складу на передовій. Інформаційна кампанія спрямована на те, щоб покласти на Київ відповідальність за теракт.

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Росіяни могли почати використати теракт у концертному залі "Крокус Сіті Хол", під час якого загинули понад 140 осіб, у власних цілях. Зокрема йдеться про війну в Україні. Деталями з цього приводу в коментарі "24 каналу" поділився радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, противник хоче за допомогою трагедії підвищити кількість громадян, які "захочуть" мобілізуватися для подальшої участі в бойових діях в Україні. Водночас, така інформаційна кампанія поки що не привела до результату.

На сьогодні на бажання російського населення піти воювати впливають два фактори: гроші, а також можливість безкарно вбивати і ґвалтувати. При цьому сам процес мобілізації ніколи не закінчувався за час великої війни.

"Росія усвідомлює, що в них залишилося це вікно можливостей на кінець весни — початок літа. А після цього буде все йти тільки в одному напрямку — в антиросійському", — заявив Михайло Подоляк.

Окремо в Офісі президента висловилися стосовно того, що Росія звинувачує Україну в причетності до теракту в "Крокусі". Попри високий рівень пропаганди, далеко не всі вірять у це. Навіть сам російський президент Володимир Путін може сумніватися, що це зробив Київ. Усе через те, що західні розвідки попереджали Москву абсолютно про все.

"Далі навіть в Ірані про це попередили. Сказали, що затримали людей, які мають приналежність до "Вілаят Хорасан" або там ІДІЛ, який конфліктує з Талібаном, бо хоче зробити Афганістан серцевиною нового халіфату. Тому хочуть, щоб у Росії були теракти, бо вважають, що вони є спонсором і легітимізатором Талібану. Про це Іран сказав", — заявив далі Михайло Подоляк.

У результаті, підсумував радник глави ОП, російська пропаганда не допоможе противнику викликати до себе більше співчуття, а також мобілізувати більше людей.

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Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін заперечує причетність терористів до подій у "Крокусі". РФ з 2015 року воює з терористами ІДІЛ у Сирії, проте глава держави впевнений, що в ісламістів немає мети нападати на Росію. Головна мета "нападників" — нібито нашкодити єдності росіян.