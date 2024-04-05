Теракт в "Крокусе": в ОП рассказали, увеличилось ли количество желающих воевать россиян

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, противник желает использовать трагедию для пополнения личного состава на передовой. Информационная кампания направлена на то, чтобы возложить на Киев ответственность за теракт.

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Россияне могли начать использовать теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл", во время которого погибли более 140 человек, в собственных целях. В частности речь идет про войну в Украине. Деталями по этому поводу в комментарии "24 каналу" поделился советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, противник хочет при помощи трагедии повысить количество граждан, которые "захотят" мобилизоваться для дальнейшего участия в боевых действиях в Украине. В то же время, такая информационная кампания пока что не привела к результату.

На сегодняшний день на желание российского населения пойти воевать влияют два фактора: деньги, а также возможность безнаказанно убивать и насиловать. При этом сам процесс мобилизации никогда не заканчивался за время большой войны.

"Россия осознает, что у них осталось это окно возможностей на конец весны – начало лета. А после этого будет все идти только в одном направлении – в антироссийском", — заявил Михаил Подоляк.

Отдельно в Офисе президента высказались касаемо того, что Россия обвиняет Украину в причастности к теракту в "Крокусе". Несмотря на высокий уровень пропаганды, далеко не все верят в это. Даже сам российский президент Владимир Путин может сомневаться, что это сделал Киев. Все из-за того, что западные разведки предупреждали Москву абсолютно обо всем.

"Далее даже в Иране об этом предупредили. Сказали, что задержали людей, которые имеют принадлежность к "Вилаят Хорасан" или там ИГИЛ, который конфликтует с Талибаном, потому что хочет сделать Афганистан сердцевиной нового халифата. Поэтому хотят, чтобы в России были теракты, потому что считают, что они являются спонсором и легитимизатором Талибана. Об этом Иран сказал", — заявил далее Михаил Подоляк.

В результате, подытожил советник главы ОП, российская пропаганда не поможет противнику вызвать к себе больше сочувствия, а также мобилизовать больше людей.

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Напомним, 4 апреля сообщалось, что президент РФ Владимир Путин отрицает причастность террористов к событиям в "Крокусе". РФ с 2015 года воюет с террористами ИГИЛ в Сирии, однако глава государства уверен, что у исламистов нет цели нападать на Россию. Главная цель "нападающих" — якобы навредить единству россиян.