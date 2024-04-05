"Можемо дозволити собі тривалий конфлікт": у НАТО достатньо ресурсів для війни з РФ, — МЗС Польщі

За словами польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського, було ухвалено рішення про створення місії НАТО в Україні.

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що НАТО готове до тривалого протистояння з Росією і має достатні ресурси для підтримання цього конфлікту протягом багатьох років. Про це повідомляє видання RMF24.

За його совами, важливо дати зрозуміти Кремлю, що Європа готова чинити протистояння РФ протягом тривалого часу.

"Він не може виграти за кілька місяців або навіть за рік чи два. Як Північноатлантичний Альянс ми у 20 разів багатші за нього і в разі потреби можемо дозволити собі тривалий конфлікт", — наголосив Сікорський.

Крім того, Сікорський підкреслив, що під час зустрічі міністрів було ухвалено рішення про створення місії НАТО в Україні.

Він пояснив, що це нововведення не означає, що НАТО готове йти на війну, проте партнери тепер зможуть використовувати можливості координації, підготовки та планування Північноатлантичного альянсу для більш скоординованої підтримки України.

Відповідаючи на запит щодо безпекових угод між Варшавою і Києвом, глава польського дипломатичного відомства підтвердив, що процес опрацювання такого документа вже досяг певного прогресу. Проте точної дати його підписання поки що не встановлено.

Нагадаємо, 27 березня повідомлялося, що міністр оборони Естонії розповів, для чого РФ конфлікт із НАТО. На думку Ханно Певкура, у Талліні чітко усвідомлюють, що Кремль і надалі ставитиметься вороже до своїх сусідів і може влаштовувати провокації. Завдання Альянсу в цей час зробити все для того, щоб не допустити протистояння.