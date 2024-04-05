"Можем позволить себе длительный конфликт": у НАТО достаточно ресурсов для войны с РФ, — МИД Польши

По словам польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, было принято решение о создании миссии НАТО в Украине.

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что НАТО готово к длительному противостоянию с Россией и имеет достаточные ресурсы для поддержания этого конфликта на протяжении многих лет. Об этом сообщает издание RMF24.

По его совам, важно дать понять Кремлю, что Европа готова оказывать противостояние РФ на протяжении долгого времени.

"Он не может выиграть за несколько месяцев или даже за год или два. Как Североатлантический Альянс мы в 20 раз богаче его и в случае необходимости можем позволить себе длительный конфликт", — подчеркнул Сикорский.

Кроме того, Сикорский подчеркнул, что в ходе встречи министров было принято решение о создании миссии НАТО в Украине.

Он объяснил, что данное нововведение не означает, что НАТО готово идти на войну, однако партнеры теперь смогут использовать возможности координации, подготовки и планирования Североатлантического альянса для более скоординированной поддержки Украины.

Отвечая на запрос о соглашениях в области безопасности между Варшавой и Киевом, глава польского дипломатического ведомства подтвердил, что процесс проработки такого документа уже достиг определенного прогресса. Тем не менее, точной даты его подписания пока не установлено.

Напомним, 27 марта сообщалось, что министр обороны Эстонии рассказал, для чего РФ конфликт с НАТО. По мнению Ханно Певкура, в Таллине четко осознают, что Кремль дальше будет относиться враждебно к своим соседям и может устраивать провокации. Задача Альянса в это время сделать все для того, чтобы не допустить противостояния.