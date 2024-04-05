"В дуже довгостроковій перспективі": МЗС Норвегії не заперечує можливість введення військ до України

Тривають дискусії щодо надання підтримки Україні, навчання солдатів, але не йдеться щодо відправлення військ найближчим часом.

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Норвегія не заперечує можливість введення військ на територію України "в дуже довгостроковій перспективі". Про це заявив Еспен Барт Ейде, міністр закордонних справ Норвегії, в інтерв’ю "Європейській Правді".

Він прокоментував дискусії стосовно можливого введення західних військ на територію України. Не йшлося щодо бойових підрозділів для прямої конфронтації з російськими силами. Це стосувалося підтримки, навчання, радників тощо.

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Посадовець наголосив на тому, що скандинавська держава не планує відправляти війська. З його слів, в багатьох країн таких планів може не бути.

"Але з іншого боку, в дуже довгостроковій перспективі я не думаю, що ми повинні в принципі щось виключати", – пояснив він.

Еспен Барт Ейде додав, що НАТО прагне підтримувати Україну на тому рівні, щоб Україна досягла успіху, а Росія у війні зазнала поразки. З його слів, ніякого бажання бути безпосередньою стороною конфлікту немає, тому що це може призвести до світової війни, якої ніхто не бажає.

"НАТО хоче підтримувати Україну", — пояснив норвезький дипломат.

Нагадаємо, 4 квітня у британському МЗС виключили відправлення військ НАТО в Україну. Голова відомства Девід Кемерон назвав Путіна тираном, який намагається силою перекроїти кордони. Водночас він наголосив на важливості допомоги Україні без прямого військового втручання. Очільник британської дипломатії виключив відправлення військ НАТО на українську територію, щоб не стати "мішенню для президента Росії Володимира Путіна".