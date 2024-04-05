"В очень долгосрочной перспективе": МИД Норвегии не исключает введения войск в Украину

Продолжаются дискуссии о предоставлении поддержки Украине, обучение солдат, но речь не идет об отправке войск в ближайшее время.

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Норвегия не исключает введения войск на территорию Украины "в очень долгосрочной перспективе". Об этом заявил Эспен Барт Эйде, министр иностранных дел Норвегии, в интервью "Европейской Правде".

Он прокомментировал дискуссии относительно возможного ввода западных войск на территорию Украины. Речь не шла о боевых подразделениях для прямой конфронтации с российскими силами. Это касалось поддержки, обучения, советников и тому подобное.

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Чиновник отметил, что скандинавское государство не планирует отправлять войска. По его словам, у многих стран таких планов может не быть.

"Но с другой стороны, в очень долгосрочной перспективе я не думаю, что мы должны в принципе что-то исключать", — пояснил он.

Эспен Барт Эйде добавил, что НАТО стремится поддерживать Украину на том уровне, чтобы Украина достигла успеха, а Россия в войне потерпела поражение. По его словам, никакого желания быть непосредственной стороной конфликта нет, потому что это может привести к мировой войне, которой никто не желает.

"НАТО хочет поддерживать Украину", — пояснил норвежский дипломат.

Напомним, 4 апреля в британском МИД исключили отправку войск НАТО в Украину. Глава ведомства Дэвид Кэмерон назвал Путина тираном, который пытается силой перекроить границы. В то же время он подчеркнул важность помощи Украине без прямого военного вмешательства. Глава британской дипломатии исключил отправку войск НАТО на украинскую территорию, чтобы не стать "мишенью для президента России Владимира Путина".