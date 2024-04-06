Вдало влучили: як мобільні вогневі групи знищили Shahed на Херсонщині (відео)

У Херсонській області мобільні вогневі групи ліквідували шість російських безпілотних літальних апаратів. Генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським воїнам за виконану роботу.

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Вночі 6 квітня Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України за допомогою ракет та безпілотних літальних апаратів типу Shahed 131/136. Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук показав, як мобільні вогневі групи Херсонської зенітної ракетної бригади знищили ворожі цілі. Відео він опублікував у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що під час відбиття повітряної атаки мобільні вогневі групи на Херсонщині знищили шість ворожих ударних дронів.

"На відео — бойова робота херсонців по ворожих ударних БПЛА. Дякую, воїни!" — заявив Микола Олещук.

Командувач ПС опублікував ролик, у якому показав, як українські військові помітили в небі ворожі безпілотники та почали цілитися. Після низки вистрілів, російські "шахеди" були ліквідовані. Також генерал-лейтенант показав уламки БПЛА.

ЗС РФ атакували Україну 6 квітня: що відомо

Вночі 6 квітня росіяни завдали комбінованого удару по території України. Зокрема, ворог запустив 32 дрони типу Shahed 131/136, дві ракети типу Х-101/Х-555, "Калібр" та три ракети С-300. Українська протиповітряна оборона знищила дві ракети Х-101/Х-555, "Калібр" та 28 безпілотників. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпропетровській області.

Нагадаємо, 5 квітня у ЗМІ повідомили, що Україна може розробити нові безпілотники-перехоплювачі, які зможуть збивати ворожі БПЛА над лінією фронту. Ідея зʼявилася через дефіцит боєприпасів для засобів ППО.