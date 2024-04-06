Удачно попали: как мобильные огневые группы уничтожили Shahed на Херсонщине (видео)

В Херсонской области мобильные огневые группы ликвидировали шесть российских беспилотных летательных аппаратов. Генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил украинских воинов за проделанную работу.

Related video

Ночью 6 апреля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов типа Shahed 131/136. Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук показал, как мобильные огневые группы Херсонской зенитной ракетной бригады уничтожили вражеские цели. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что во время отражения воздушной атаки мобильные огневые группы на Херсонщине уничтожили шесть вражеских ударных дронов.

"На видео — боевая работа херсонцев по вражеским ударным БПЛА. Спасибо, воины!" — заявил Николай Олещук.

Командующий ПС опубликовал ролик, в котором показал, как украинские военные заметили в небе вражеские беспилотники и начали целиться. После ряда выстрелов, российские "шахеды" были ликвидированы. Также генерал-лейтенант показал обломки БПЛА.

ВС РФ атаковали Украину 6 апреля: что известно

Ночью 6 апреля россияне нанесли комбинированный удар по территории Украины. В частности, враг запустил 32 дрона типа Shahed 131/136, две ракеты типа Х-101/Х-555, "Калибр" и три ракеты С-300. Украинская противовоздушная оборона уничтожила две ракеты Х-101/Х-555, "Калибр" и 28 беспилотников. Взрывы прогремели в Харькове, Запорожье, Днепропетровской области.

Напомним, 5 апреля в СМИ сообщили, что Украина может разработать новые беспилотники-перехватчики, которые смогут сбивать вражеские БПЛА над линией фронта. Идея появилась из-за дефицита боеприпасов для средств ПВО.