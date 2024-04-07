Розслідування журналістів показало, що російська армія використовує проти ЗСУ заборонені гази, які скидають за допомогою дронів.

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Українські солдати, які перебувають на передовій розповіли журналістам видання The Telegraph, що російська армія проводить постійні хімічні атаки. Російські війська використовують дрони, які скидають на позиції ЗСУ по всій лінії фронту майже щодня сльозогінний газ та інші хімічні речовини. Серед них є газ CS, який не можна використовувати під час війни, згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї.

Як розповіли журналістам українські солдати, які воюють у районі міста Часів Яр на Донеччині, майже щодня на їхні позиції росіяни з дронів скидають 1-2 газові гранати. За словами українських військових, через те, що вони перебувають усередині укріплених позицій, то ЗС РФ складніше застосовувати для атак артилерію та безпілотники, а тому вони використовують хімічну зброю. Навіть якщо газ не призводить до смерті чи поранення військовослужбовців, все ж таки такі атаки викликають паніку. Тому солдати ЗСУ тепер зобов'язані використовувати протигази.

У складі ЗСУ на фронті перебуває американська військова медикиня Ребекка Мачіоровскі, яка показала журналістам одну з гранат із газом CS. За словами Мачіоровскі, вона багато разів надавала медичну допомогу солдатам ЗСУ в Донецькій області, після того, як їхні позиції були атаковані хімічною зброєю. Американська медикиня підтверджує слова солдатів про те, що подібні атаки ЗС РФ є систематичними.

За словами Марка-Майкла Блюма, експерта з хімічної зброї, виявлений боєприпас являє собою газову гранату К-51, яку зазвичай наповнюють сльозогінним газом.

Мачіоровскі розповіла журналістам, що торік вона надавала допомогу солдатам, які, як вона підозрює, постраждали внаслідок застосування ціаністого водню. Це смертельний безбарвний газ, який застосовували під час Першої світової війни. Тоді на позиції солдатів ЗСУ на Донеччині дрон скинув дві гранати з невідомим газом, унаслідок чого 12 осіб було поранено і двоє загинули.

Також журналістам повідомляли про використання росіянами проти українських солдатів хлору і хлорпікрину, які також застосовувалися як хімічна зброя під час Першої світової війни. Українські військові заявили, що з початку повномасштабного вторгнення російські війська здійснили 626 газових атак. Водночас Мачіоровскі вважає, що хімічних атак набагато більше, адже причини смерті багатьох солдатів ЗСУ не досліджені належним чином.

Як пише The Telegraph, деякі українські солдати повідомили, що вони не завжди мають засоби захисту від хімічних атак, а якщо їм ці засоби і видають, то вони бувають низької якості. За словами Мачіоровскі, деякі солдати отримують засоби захисту від волонтерів або ж купують їх за свої гроші.

Нагадуємо, що чеське видання Aktualne Zpravodajstvi повідомило про те, що у Володимира Путіна є трьохетапний план знищення всієї України. Сценарій президента РФ загрожує Україні катастрофічними наслідками. Так Кремль готує підґрунтя для найбільшої гуманітарної катастрофи, розповіли журналісти.

Також нагадуємо, що 6 квітня ЗС РФ завдали ударів по Покровському району, внаслідок чого загинуло п'ятеро мирних жителів. За даними обласної прокуратури, населені пункти Донецької області противник атакував з артилерії.