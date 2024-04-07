Расследование журналистов показало, что российская армия использует против ВСУ запрещенные газы, которые сбрасывают с помощью дронов.

Related video

Украинские солдаты, которые находятся на передовой рассказали журналистам издания The Telegraph, что российская армия проводит постоянные химические атаки. Российские войска используют дроны, которые сбрасывают на позиции ВСУ по всей линии фронта почти каждый день слезоточивый газ и другие химические вещества. Среди них есть газ CS, который нельзя использовать во время войны, согласно Конвенции о запрещении химического оружия.

Как рассказали журналистам украинские солдаты, которые воюют в районе города Часов Яр в Донецкой области, почти каждый день на их позиции россияне с дронов сбрасывают 1-2 газовые гранаты. По словам украинских военных, из того, что они находятся внутри укрепленных позиций, то ВС РФ сложнее применять для атак артиллерию и беспилотники, а потому они используют химическое оружие. Даже если газ не приводит к смерти или ранению военнослужащих, все же такие атаки вызывают панику. Поэтому солдаты ВСУ теперь обязаны использовать противогазы.

В составе ВСУ на фронте находится американский военный медик Ребекка Мачиоровски, которая показала журналистам одну из гранат с газом CS. По словам Мачиоровски она много раз оказывала медицинскую помощь солдатам ВСУ в Донецкой области, после того, как их позиции были атакованы химическим оружием. Американский медик подтверждает слова солдат о том, что подобные атаки ВС РФ являются систематическими.

По словам Марка-Майкла Блюма, эксперта по химическому оружию, обнаруженный боеприпас представляет собой газовую гранату К-51, которую обычно наполняют слезоточивым газом.

Мачиоровски рассказала журналистам, что в прошлом году она оказывала помощь солдатам, которые, как она подозревает, пострадали в результате применения цианистого водорода. Это смертельный бесцветный газ, который применяли во время Первой мировой войны. Тогда на позиции солдат ВСУ в Донецкой области дрон сбросил две гранаты с неизвестным газом, в результате чего 12 человек было ранено и двое погибли.

Также журналистам сообщали об использовании россиянами против украинских солдат хлора и хлорпикрина, которые также применялись в качестве химического оружия во время Первой мировой войны. Украинские военные заявили, что с начала полномасштабного вторжения российские войска осуществили 626 газовых атак. В то же время Мачиоровски считает, что химических атак намного больше, ведь причины смерти многих солдат ВСУ не исследованы должным образом.

Как пишет The Telegraph, некоторые украинские солдаты сообщили, что они не всегда имеют средства защиты от химических атак, а если им эти средства и выдают, то они бывают низкого качества. По словам Мачиоровски, некоторые солдаты получают средства защиты от волонтеров или же приобретают их за свои деньги.

Напоминаем, что чешское издание Aktualne Zpravodajstvi сообщило о том, что у Владимира Путина есть трехэтапный план уничтожения всей Украины. Сценарий президента РФ грозит Украине катастрофическими последствиями. Таким образом Кремль готовит почву для крупнейшей гуманитарной катастрофы, рассказали журналисты.

Также напоминаем, что 6 апреля ВС РФ нанесли удары по Покровскому району, в результате чего погибли пять мирных жителей. По данным областной прокуратуры, населенные пункты Донецкой области противник атаковал из артиллерии.