У Берліні відбудеться аерокосмічна виставка ILA Berlin 2024: чим здивують публіку (фото)

Особливу увагу буде приділено стартапам в аерокосмічній сфері. Також гостям буде представлено широкий спектр літальних пілотованих і безпілотних апаратів відомих світових виробників.

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Міжнародна аерокосмічна виставка (ILA) 2024, яка пройде з 5 до 9 червня в Берліні, готується до безпрецедентної за масштабом і значущістю події в авіаційній галузі. Загалом на виставці, де буде представлено літаки та аерокосмічні інновації з усього світу, очікується участь близько 600 експонентів із 30 країн. Про це повідомляє портал Defence Industry Europe.

Серед експонатів на виставці, яка відбудеться з 5 до 9 червня 2024 року в аеропорту Berlin ExpoCenter Airport, буде представлено продукцію Airbus, Deutsche Aircraft, Німецького аерокосмічного центру (DLR), Європейського космічного агентства (ESA), Honeywell Aerospace Technologies зі США, Bombardier з Канади та Embraer з Бразилії тощо. Ізраїль також широко буде представлений компаніями Israel Aerospace Industries (IAI), Rafael і Elbit.

Оглядачі пишуть, що на виставці особливу увагу буде приділено стартапам. Наприклад, очікується участь мюнхенської компанії Rivada Space Networks. Компанія прагне запустити в космос угруповання з 600 супутників із високим ступенем захисту, які зможуть забезпечити компаніям і урядам незалежну надшвидкісну мережу передачі даних.

"Частка міжнародних експонентів на ILA зросла порівняно з 2022 роком і становила близько 35 відсотків. Експоненти зі США, Франції, Іспанії, Нідерландів, Норвегії, Швейцарії, Румунії, Італії, Польщі та України демонструють свої інновації на 20 спільних стендах", — ідеться у пресрелізі.

Літаки на ILA 2024

На ILA Berlin 2024 представлений широкий спектр літальних апаратів, включно з безпілотниками, транспортними вертольотами, а також комерційними лайнерами. Одним з основних експонатів є літак Do328 Uplift, який DLR уперше презентує широкому загалу, і який розміщений на ILA Plaza в центрі виставкового майданчика.

Особливість апарату полягає в тому, що літак слугує платформою для вивчення екологічно чистих авіаційних технологій, включно з використанням синтетичного палива і водню.

Надлегкий літак Elektra Trainer від Elektra Solar також орієнтований на інноваційні силові установки. Уже розпочато обмежене виробництво першого надлегкого електричного літака, схваленого в Німеччині.

Літак Elektra Trainer

У Берліні буде представлена і техніка американського гіганта Lockheed Martin — гості ближче познайомляться з рішеннями на винищувачах F-35. Також буде представлено винищувачі Tornado та Eurofighter, які є основою авіації блоку НАТО, транспортний літак A400M і вертольоти CH-53 і NH-90.

Транспортний літак A400M

Вертоліт NH-90

Серед безпілотних систем будуть гіперзвуковий безпілотник MIRA і рятувально-евакуаційний безпілотник GRILLE.

"Найближчими тижнями буде підтверджено інформацію щодо інших літальних апаратів, які відвідувачі зможуть побачити на ILA як на землі, так і в повітрі", — зазначено в пресрелізі.

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Раніше повідомлялося, що у РФ інженери планують модернізувати старі літаки Ан-124 "Руслан", які простояли на зберіганні 25 років. Зокрема, машини хочуть оснастити новими двигунами ПД-35 зі злітною тягою до 40 тонн, оскільки штатні двигуни виробляють в Україні.