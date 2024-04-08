В Берлине состоится аэрокосмическая выставка ILA Berlin 2024: чем удивят публику (фото)

Особое внимание будет уделено стартапам в аэрокосмической сфере. Также гостям будет представлен широкий спектр летательных пилотируемых и беспилотных аппаратов известных мировых производителей.

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Международная аэрокосмическая выставка (ILA) 2024, которая пройдет с 5 по 9 июня в Берлине, готовится к беспрецедентному по масштабу и значимости событию в авиационной отрасли. Всего на выставке, где будут представлены самолеты и аэрокосмические инновации со всего мира, ожидается участие около 600 экспонентов из 30 стран. Об этом сообщает портал Defence Industry Europe.

В числе экспонатов на выставке, которая состоится с 5 по 9 июня 2024 в аэропорту Berlin ExpoCenter Airport, будет представлена продукция Airbus, Deutsche Aircraft, Немецкого аэрокосмического центра (DLR), Европейского космического агентства (ESA), Honeywell Aerospace Technologies из США, Bombardier из Канады и Embraer из Бразилии и т.д. Израиль также широко будет представлен компаниями Israel Aerospace Industries (IAI), Rafael и Elbit.

Обозреватели пишут, что на выставке особое внимание будет уделено стартапам. Например, ожидается участие мюнхенской компании Rivada Space Networks. Компания стремится запустить в космос группировку из 600 спутников с высокой степенью защиты, которые смогут обеспечить компаниям и правительствам независимую сверхскоростную сеть передачи данных.

"Доля международных экспонентов на ILA выросла по сравнению с 2022 годом и составила около 35 процентов. Экспоненты из США, Франции, Испании, Нидерландов, Норвегии, Швейцарии, Румынии, Италии, Польши и Украины демонстрируют свои инновации на 20 совместных стендах", — говорится в пресс-релизе.

Самолеты на ILA 2024

На ILA Berlin 2024 представлен широкий спектр летательных аппаратов, включая беспилотники, транспортные вертолеты, а также коммерческие лайнеры. Одним из основных экспонатов является самолет Do328 Uplift, который DLR впервые представляет широкой публике, и который находится на ILA Plaza в центре выставочной площадки.

Особенность аппарата заключается в том, что самолет выступает в качестве платформы для изучения экологически чистых авиационных технологий, включая использование синтетического топлива и водорода.

Сверхлегкий самолет Elektra Trainer от Elektra Solar также ориентирован на инновационные силовые установки. Уже начато ограниченное производство первого сверхлегкого электрического самолета, одобренного в Германии.

Самолет Elektra Trainer

В Берлине будет представлена и техника американского гиганта Lockheed Martin — гости ближе познакомятся с решениями на истребителях F-35. Также будут представлены истребители Tornado и Eurofighter, являющиеся основой авиации блока НАТО, транспортный самолет A400M и вертолеты CH-53 и NH-90.

Транспортный самолет A400M

Вертолет NH-90

В числе беспилотных систем будут гиперзвуковой беспилотник MIRA и спасательно-эвакуационный беспилотник GRILLE.

"В ближайшие недели будет подтверждена информация о других летательных аппаратах, которые посетители смогут увидеть на ILA как на земле, так и в воздухе", — отмечено в пресс-релизе.

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