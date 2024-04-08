Тактика повітряного терору: Євлаш назвав ключові для ЗС РФ об'єкти під час атак (відео)

За словами речника Повітряних сил, противник має намір далі обстрілювати мирні міста України за допомогою різного озброєння. Зокрема в його цілі входить знищення критичної інфраструктури.

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Російські окупанти не перестають атакувати мирні міста України за допомогою різного озброєння. Така тактика спрямована на те, щоб продовжувати знищувати важливі об'єкти. Докладніше про це розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни продовжують тактику повітряного терору, тим самим намагаючись вивести з ладу критичну інфраструктуру України. Крім того, зусилля противника спрямовані також на те, щоб знаходити українське озброєння, яке й перехоплює об'єкти в небі.

"Ворог продовжує застосовувати свою тактику повітряного терору, використовує БПЛА типу "Шахед" зі спробою знищити, добити критичну інфраструктуру там, де він бачить доцільність і, ймовірно, можливості ураження наших критичних об'єктів. Ще мета повітряних нальотів — це виявлення наших мобільних вогневих груп, фіксація, звідки відбуваються пуски ракет. Постійно перебувають у небі їхні літаки, які готові атакувати місця виявлення наших пускових установок", — заявив Ілля Євлаш.

Водночас речник Повітряних сил зазначив, що мобільні вогневі групи Сил оборони продовжують демонструвати хороший результат. Напередодні вдалося знищити 100% ворожих повітряних цілей у небі. При цьому ЗС РФ продовжують наносити вогонь, тим самим не надаючи ЗСУ можливості ефективно підготуватися до атак.

Нагадаємо, 8 квітня повідомлялося, що в ГУР розповіли, на скільки масованих атак вистачить ракет у РФ. За словами представника військової розвідки Андрія Черняка, для атак на великі об'єкти генерації Росія використовує ракети, а для ураження дрібніших складових енергосистеми застосовують дрони.