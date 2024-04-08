Тактика воздушного террора: Евлаш назвал ключевые для ВС РФ объекты во время атак (видео)

По словам спикера Воздушных сил, противник намерен дальше обстреливать мирные города Украины при помощи различного вооружения. В частности в его цели входит уничтожение критической инфраструктуры.

Related video

Российские оккупанты не перестают атаковать мирные города Украины при помощи различного вооружения. Такая тактика направлена на то, чтобы продолжать уничтожать важные объекты. Подробнее об этом рассказал спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона.

По его словам, россияне продолжают тактику воздушного террора, тем самым пытаясь вывести из строя критическую инфраструктуру Украины. Кроме того, усилия противника направлены также на то, чтобы находить украинское вооружение, которое и перехватывает объекты в небе.

"Враг продолжает применять свою тактику воздушного террора, использует БПЛА типа "Шахед" с попыткой уничтожить, добить критическую инфраструктуру там, где он видит целесообразность и, вероятно, возможности поражения наших критических объектов. Еще цель воздушных налетов — это выявление наших мобильных огневых групп, фиксация, откуда происходят пуски ракет. Постоянно находятся в небе их самолеты, которые готовы атаковать места обнаружения наших пусковых установок", — заявил Илья Евлаш.

Одновременно спикер Воздушных сил отметил, что мобильные огневые группы Сил обороны продолжают демонстрировать хороший результат. Накануне удалось уничтожить 100% вражеских воздушных целей в небе. При этом ВС РФ продолжают наносить огонь, тем самым не предоставляя ВСУ возможности эффективно подготовиться к атакам.

Напомним, 8 апреля сообщалось, что в ГУР рассказали, на сколько массированных атак хватит ракет у РФ. По словам представителя военной разведки Андрея Черняка, для атак на крупные объекты генерации Россия использует ракеты, а для поражения более мелких составляющих энергосистемы применяются дроны.