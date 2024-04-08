Битиметься проти окупантів: боєць ММА з РФ заявив про наміри воювати за Україну

Спортсмен Олексій Кісер заявив, що хотів іти воювати за Україну ще на початку повномасштабного вторгнення, але тоді він здав свій російський паспорт в американське посольство в Індонезії.

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Російський спортсмен MMA Олексій Кісер оголосив про свої наміри приєднатися до українських військових у боротьбі проти армії РФ. Наразі боєць, який народився в Оренбурзі, перебуває у Сполучених Штатах Америки як політичний біженець. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Чемпіон".

Кісер повідомив, що 24 лютого 2023 року він висловив свою емоційну підтримку Україні, підкресливши, що його серце завжди буде з українським народом. Наступного дня після цього до його батьків, які проживають в Оренбурзі, з'явилися місцеві правоохоронні органи для проведення обшуку.

На той час він перебував в Індонезії та був змушений тікати до США через політичні проблеми, спричинені діями проросійського уряду. У Сполучених Штатах він звернувся по політичний притулок.

Спортсмен розповів, що у США спостерігається підготовка до потенційно можливого початку Третьої світової війни.

"Цьому сприяють гасла на рекламних плакатах: "Вступай в американську армію зараз, тобі все одно доведеться навчитися воювати", — пояснив Кісер.

Кісер також розповів, що американці усвідомлюють, що з поточним режимом у Росії необхідно поводитися інакше. Однак, для того щоб приєднатися до боротьби і підтримати Україну, як американський доброволець, потрібно отримати грінкарту. Охочому приєднатися до американських морських котиків необхідно пройти відповідне навчання і процедури з набору.

Він згадав, що ще на початку повномасштабної війни хотів приєднатися до боротьби за Україну. Однак 6 лютого 2022 року він здав свій російський паспорт в американське посольство в Індонезії, що стало першим кроком до зміни громадянства і підготовки до нового етапу свого життя.

Нагадаємо, що 28 березня хокейний клуб "Калгарі Флеймс" із Національної хокейної ліги (НХЛ) опублікував мапу Росії, на якій Крим був зображений як частина країни, попри його статус окупованого українського півострова.