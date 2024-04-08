Спортсмен Алексей Кисер заявил, что хотел идти воевать за Украину еще в начале полномасштабного вторжения, но тогда он сдал свой российский паспорт в американское посольство в Индонезии.

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Российский спортсмен MMA Алексей Кисер объявил о своих намерениях присоединиться к украинским военным в борьбе против армии РФ. В настоящее время боец, родившийся в Оренбурге, пребывает в Соединенных Штатах Америки как политический беженец. Об этом он сказал в интервью изданию "Чемпион".

Кисер сообщил, что 24 февраля 2023 года он выразил свою эмоциональную поддержку Украине, подчеркнув, что его сердце всегда будет с украинским народом. На следующий день после этого к его родителям, проживающим в Оренбурге, явились местные правоохранительные органы для проведения обыска.

В то время он находился в Индонезиии и был вынужден бежать в США из-за политических проблем, вызванных действиями пророссийского правительства. В Соединенных Штатах он обратился за политическим убежищем.

Спортсмен рассказал, что в США наблюдается подготовка к потенциально возможному началу Третьей мировой войны.

"Этому способствуют лозунги на рекламных плакатах: "Вступай в американскую армию сейчас, тебе все равно придется научиться воевать", — объяснил Кисер.

Кисер также рассказал, что американцы осознают, что с текущим режимом в России необходимо вести себя иначе. Однако, для того чтобы присоединиться к борьбе и поддержать Украину, как американский доброволец, требуется получить гринкарту. Желающему присоединиться к американским морским котикам необходимо пройти соответствующее обучение и процедуры по набору.

Он вспомнил, что еще в начале полномасштабной войны хотел присоединиться к борьбе за Украину. Однако 6 февраля 2022 года он сдал свой российский паспорт в американское посольство в Индонезии, что стало первым шагом к смене гражданства и подготовке к новому этапу своей жизни.

Напомним, что 28 марта хоккейный клуб "Калгари Флэймз" из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовал карту России, на которой Крым был изображен как часть страны, несмотря на его статус оккупированного украинского полуострова.