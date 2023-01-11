В боях за Украину погиб чемпион по смешанным единоборствам Константин Агапов

Украинский спортсмен был интернациональным чемпионом по ММА, с первых дней полномасштабного вторжения он выдвинулся на фронт. Проходил службу в 80-й бригаде ДШВ.

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Защищая Украину от российского вторжения погиб чемпион по смешанным единоборствам и тренер Константин Агапов. Об этом сообщил мэр Каменец-Подольского Михаил Поситко.

Константин Агапов уроженец Каменец-Подольского. Благодаря спорту бойца знали не только в Украине, но и за ее рамками. Интернациональный чемпион по смешанным единоборствам ММА с первых дней после 24 февраля отправился на фронт.

"Он с первых дней полномасштабной войны пошел туда, где считал, что нужен больше, неоднократно получал контузии, но все же возвращался в строй. К сожалению, не в этот раз", — рассказал Поситко.

[ + – ] Константин Агапов проходил службу в 80-й десантно-штурмовой бригады

Спортсмен проходил службу в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины. У него осталась жена, двое детей и родители.

Напомним, 5 января погиб руководитель группы пиротехников подполковник гражданской обороны Сергей Гоцуляк из-за детонации боеприпаса под Изюмом.

2 января погиб "крымский казак" Владимир Гаврилюк. После Майдана военный отправился на фронт, затем служил в патрульной полиции. С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину боец вернулся на войну.