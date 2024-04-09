"Гучні звуки": у Росії звинуватили Україну в атаці безпілотників (відео)

Сили ППО Росії нібито спрацювали в Бєлгородській області, а також біля окупованого Севастополя в Криму.

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Увечері 8 квітня Міноборони Росії повідомило про атаку БПЛА на Бєлгородську область РФ. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційному Telegram-каналі відомства.

У Міноборони країни-агресора заявили, що нібито український безпілотник був збитий засобами ППО.

"Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Бєлгородської області", — сказано в повідомленні.

Вибухи в Севастополі: що відомо

Крім того, в ніч на 9 квітня жителі окупованого Севастополя чули вибухи.

Вибух у Севастополі

Пізніше окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у себе в Telegram написав, що в акваторії поруч із містом нібито був збитий якийсь повітряний об'єкт. За його словами, об'єкти інфраструктури не постраждали.

"Гучні звуки, які було чути в місті, — це спрацювала система автоматичного знищення повітряної цілі, що летіла низько над морською акваторією поблизу Севастополя", — повідомив Развожаєв.

Раніше повідомлялося, що БПЛА атакували Брянський хімзавод, який виготовляє вибухівку. Так, з жовтня 2023 року Брянський хімзавод атакували щонайменше п'ять разів. Підприємство входить до холдингу "Техмаш", який задіяний у виконанні держоборонзамовлення.

Крім того, у РФ порадили фермерам самим захищатися від БПЛА. За словами губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, відсутність антидронового захисту на сільськогосподарській техніці може бути підставою для відмови у виплаті компенсації за можливий збиток.