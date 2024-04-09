"Громкие звуки": в России обвинили Украину в атаке беспилотников (видео)
Силы ПВО России якобы сработали в Белгородской области, а также возле оккупированного Севастополя в Крыму.
Вечером 8 апреля Минобороны России сообщило об атаке БПЛА на Белгородскую область РФ. Соответствующее сообщение появилось на официальном Telegram-канале ведомства.
В Минобороны страны-агрессора заявили, что якобы украинский беспилотник был сбит средствами ПВО.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — сказано в сообщении.
Взрывы в Севастополе: что известно
Кроме того, в ночь на 9 апреля жители оккупированного Севастополя слышали взрывы.
Позже оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев у себя в Telegram написал, что в акватории рядом с городом якобы был сбит некий воздушный объект. По его словам, объекты инфраструктуры не пострадали.
"Громкие звуки, которые были слышно в городе — это сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи Севастополя", — сообщил Развожаев.
Ранее сообщалось, что БПЛА атаковали Брянский химзавод, который изготавливает взрывчатку. Так, с октября 2023 года Брянский химзавод атаковали минимум пять раз. Предприятие входит в холдинг "Техмаш", который задействован в выполнении гособоронзаказа.
Кроме того, в РФ посоветовали фермерам самим защищаться от БПЛА. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, отсутствие антидроновой защиты на сельскохозяйственной технике может быть основанием для отказа в выплате компенсации за возможный ущерб.