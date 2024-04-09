ЗС РФ стратили понад 50 полонених бійців ЗСУ, — Офіс генпрокурора (відео)

За словами керівника Департаменту протидії злочинам Юрія Бєлоусова, фіксують російські злочини з березня 2022 року і розслідування протікають дуже складно. Напередодні бійцю ЗС РФ винесли перший вирок.

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В української сторони вже є інформація про понад 50 військовослужбовців, яких було страчено російськими окупантами. Про це заявив керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону 9 квітня.

За його словами, Офіс генерального прокурора відкрив уже 27 кримінальних проваджень за фактом російських злочинів над військовополоненими бійцями ЗСУ. Противник убив щонайменше 54 бійців.

Напередодні було зареєстровано ще один випадок. Тоді окупанти стратили українців неподалік населеного пункту Кринки в Херсонській області. При цьому деталі продовжують перевірятися, тому важливо пам'ятати про близьких загиблих і не озвучувати передчасно їхні імена.

"За цим фактом і попередніх ми відпрацьовуємо також командування, яке несе відповідальність за такі дії. Йдеться не тільки про командирів підрозділів, а й про вище військово-політичне керівництво. Тому що це — не поодинокий випадок, а свідчення політики Росії", — заявив Юрій Бєлоусов.

Окремо представник Офісу генерального прокурора додав, що страти почали фіксувати ще в березні 2022 року, а нещодавно суд і зовсім виніс перший вирок бійцю ЗС РФ за те, що він стратив українського захисника в Чернігівській області.

Розслідування ведуться вкрай складно і пов'язано це з тим, що у прокурорів і слідчих зазвичай немає доступу до місця злочину. Також немає можливості оглянути тіло жертви, проте робота над цими питаннями триває постійно.

"Україна має унікальний досвід документування злочинів, навіть не маючи доступу до території… Ми працюємо з Міжнародним кримінальним судом, Моніторинговою місією ООН, розвідувальними органами та неурядовими організаціями, які також збирають інформацію. Наше завдання зараз — документувати, фіксувати, розповідати світу правду. Злочинці опиняться на лаві підсудних, це лише питання часу", — підсумував Юрій Бєлоусов.

Нагадаємо, 7 квітня журналіст Андрій Цаплієнко опублікував відео, зняте під Кринками на окупованій частині Херсонщини. На відео — факт розстрілу російськими військовими українських бійців. На записі можна побачити трьох полонених без зброї, по яких росіяни стріляють з автоматів.