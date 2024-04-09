ВС РФ казнили более 50 пленных бойцов ВСУ, — Офис генпрокурора (видео)

По словам руководителя Департамента противодействия преступлениям Юрия Белоусова, фиксируют российские преступления с марта 2022 года и расследования протекают очень сложно. Накануне бойцу ВС РФ вынесли первый приговор.

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У украинской стороны уже есть информация о более 50 военнослужащих, которые были казнены российскими оккупантами. Об этом заявил руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов в эфире телемарафона 9 апреля.

По его словам, Офис генерального прокурора открыл уже 27 уголовных производств по факту российских преступлений над военнопленными бойцами ВСУ. Противник убил как минимум 54 бойцов.

Накануне был зарегистрирован еще один случай. Тогда оккупанты казнили украинцев недалеко от населенного пункта Крынки в Херсонской области. При этом детали продолжают проверяться, поэтому важно помнить о близких погибших и не озвучивать преждевременно их имена.

"По этому факту и предыдущих мы отрабатываем также командование, которое несет ответственность за такие действия. Речь идет не только о командирах подразделений, но и о высшем военно-политическом руководстве. Потому что это — не единичный случай, а свидетельство политики России", — заявил Юрий Белоусов.

Отдельно представитель Офиса генерального прокурора добавил, что казни начали фиксировать еще в марте 2022 года, а недавно суд и вовсе вынес первый приговор бойцу ВС РФ за то, что он казнил украинского защитника в Черниговской области.

Расследования ведутся крайне сложно и связано это с тем, что у прокуроров и следователей обычно нет доступа к месту преступления. Также нет возможности осмотреть тело жертвы, однако работа над этими вопросами продолжается постоянно.

"Украина имеет уникальный опыт документирования преступлений, даже не имея доступа к территории… Мы работаем с Международным уголовным судом, Мониторинговой миссией ООН, разведывательными органами и неправительственными организациями, которые также собирают информацию. Наша задача сейчас — документировать, фиксировать, рассказывать миру правду. Преступники окажутся на скамье подсудимых, это лишь вопрос времени", — подытожил Юрий Белоусов.

Напомним, 7 апреля журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видео, снятое под Крынками на оккупированной части Херсонщины. На видео — факт расстрела российскими военными украинских бойцов. На записи можно увидеть трех пленных без оружия, по которым россияне стреляют из автоматов.