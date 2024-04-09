Перегнати Росію: США і союзникам знадобиться $10 трлн на переозброєння, — Bloomberg

Експерти вважають, що зростання військових бюджетів є глобальним явищем. Але слабким державам доведеться зробити вибір — брати в борг, скорочувати інші статті бюджету або підвищувати податки.

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У 2023 році світові витрати на оборону сягнули рекордних 2,2 трлн доларів, але в Європі тільки почали замислюватися про підвищення військових видатків на тлі російського вторгнення в Україну до рівня витрат часів холодної війни, а саме, — до 4%. Однак якщо США і союзник досягнуть такого рівня, то їм це обійдеться в більш ніж 10 трлн доларів, повідомило 9 квітня агентство Bloomberg.

За словами головного аналітика Bloomberg Economics Дженніфера Велча, геополітична ситуація, що склалася після Холодної війни, неухильно відходить у минуле, і це позначиться на фінансовому кліматі багатьох держав.

"Дивіденди миру після Холодної війни добігають кінця. Це, ймовірно, матиме перетворювальний вплив на оборонні компанії, державні фінанси та фінансові ринки", — підкреслив експерт.

Брати в борг або підвищувати податки

На тлі загроз з боку РФ, планів Китаю щодо Тайваню, а також зміцнення співробітництва Москви і Пекіна, виникла ситуація, коли західні лідери можуть зіткнутися з кризою національної безпеки, спричиненою нездатністю захистити свою країну.

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На думку експертів агентства, зростаючий тягар підготовки до війни створить нову фінансову парадигму для більшості членів НАТО. А конкретніше, навіть просте дотримання встановленого альянсом мінімуму у 2% річного ВВП на військові витрати загальмує більшу частину консолідації боргу ЄС після пандемії. Але досягнення рівня в 4 % змусить слабші держави блоку зробити болючий вибір — набиратися боргів, значно скорочувати інші статті бюджету або підвищувати податки.

"Навіть США, які вже виділяють на оборону 3,3% свого річного ВВП, наступного десятиліття побачать зростання запозичень до 131% з 99%, якщо доведуть свій військовий бюджет до 4%", — зазначили аналітики.

Хто витрачає більше за всіх

Експерти стверджують, що зростання військових бюджетів є глобальним явищем. Наприклад, витрати Китаю на оборону 2024 року зростуть на 7,2%, що є максимумом за останні п'ять років. Але поки що в цьому плані лідерство за Росією — торік Москва виділила на оборону 4,4% у частці від ВВП. За РФ ідуть Сполучені Штати з 3,3%, а на третьому місці Південна Корея — 2,8% ВВП.

На закінчення автори матеріалу пишуть, що необхідність переозброєння найближчими роками стане гострим політичним питанням на тлі обмежених податкових надходжень і постійно зростаючих потреб у соціальному забезпеченні та охороні здоров'я.

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Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Росія робить ставку на війну і готова вкладати у 2024 році рекордні 112 млрд доларів. Така сума майже вдвічі перевищує витрати рівня 2023 року.