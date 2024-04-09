Перегнать Россию: США и союзникам понадобится $10 трлн на перевооружение, — Bloomberg

Эксперты считают, что рост военных бюджетов является глобальным явлением. Но слабым государствам придется сделать выбор — брать в долг, сокращать другие статьи бюджета или повышать налоги.

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В 2023 году мировые расходы на оборону достигли рекордных 2,2 трлн долларов, но в Европе только начали задумываться о повышении военных расходов на фоне российского вторжения в Украину до уровня расходов времен холодной войны, а именно, — до 4%. Однако если США и союзник достигнут такого уровня, то им это обойдется в более чем 10 трлн долларов, сообщило 9 апреля агентство Bloomberg.

По словам главного аналитика Bloomberg Economics Дженнифера Уэлча, геополитическая ситуация, сложившаяся после Холодной войны, неукоснительно уходит в прошлое, и это отразится на финансовом климате многих государств.

"Дивиденды мира после Холодной войны подходят к концу. Это, вероятно, окажет преобразующее воздействие на оборонные компании, государственные финансы и финансовые рынки", — подчеркнул эксперт.

Брать в долг или повышать налоги

На фоне угроз со стороны РФ, планов Китая в отношении Тайваня, а также укрепления сотрудничества Москвы и Пекина, возникла ситуация, когда западные лидеры могут столкнуться с кризисом национальной безопасности, который вызван неспособностью защитить свою страну.

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По мнению экспертов агентства, растущее бремя подготовки к войне создаст новую финансовую парадигму для большинства членов НАТО. А конкретнее, даже простое соблюдение установленного альянсом минимума в 2% годового ВВП на военные расходы затормозит большую часть консолидации долга ЕС после пандемии. Но достижение уровня в 4 % заставит более слабые государства блока сделать болезненный выбор — набираться долгов, значительно сокращать другие статьи бюджета или повышать налоги.

"Даже США, которые уже выделяют на оборону 3,3% своего годового ВВП, в следующем десятилетии увидят рост заимствований до 131% с 99%, если доведут свой военный бюджет до 4%", — отметили аналитики.

Кто тратит больше всех

Эксперты утверждают, что рост военных бюджетов является глобальным явлением. Например, расходы Китая на оборону в 2024 году вырастут на 7,2%, что является максимумом за последние пять лет. Но пока в этом плане лидерство за Россией — в прошлом году Москва выделила на оборону 4,4% в доле от ВВП. За РФ идут Соединенные Штаты с 3,3%, а на третьем месте Южна Корея — 2,8% ВВП.

В заключение авторы материала пишут, что необходимость перевооружения в ближайшие годы станет острым политическим вопросом на фоне ограниченных налоговых поступлений и постоянно растущих потребностей в социальном обеспечении и здравоохранении.

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Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Россия делает ставку на войну и готова вкладывать в 2024 году рекордные 112 млрд долларов. Такая сумма почти вдвое превышает затраты уровня 2023 года.