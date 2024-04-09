"Бронь" від мобілізації: Шмигаль доручив розробити "більш справедливу" систему (відео)

За словами глави уряду, потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими.

Related video

Кабінет міністрів оновить систему бронювання військовозобов'язаних і перегляне перелік підприємств критичної інфраструктури. Відповідне доручення профільним відомствам дав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Про це він заявив під час засідання уряду у вівторок, 9 квітня.

За його словами, одним із ключових питань є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних. Це має стосуватися працівників тих підприємств, які справді є критично важливими. Шмигаль переконаний, що "не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій".

"Даю доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об’єктів та підприємств критичної інфраструктури", — сказав глава уряду.

Він наголосив на необхідності чітких та зрозумілих критеріїв, аби ані у військових, ані у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими.

Шмигаль додав, що обороноздатність нашої держави є пріоритетом номер один.

"Одночасно маємо розуміння, що ефективна оборона – це синергія зусиль фронту і тилу. Наші військові захищають Україну на передовій, але для їх забезпечення потрібна працююча економіка та інфраструктура.

Засідання уряду 9 квітня

Нагадаємо, 8 квітня стало відомо, що Мінкульт підтвердив статус критично важливих підприємств телеканалам, які беруть участь у створенні телемарафону "Єдині новини". Співробітники цих медіа отримали відстрочки від мобілізації. До списку також потрапило державне підприємство "Дирекція пересувних циркових колективів".

9 квітня в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв обурився хейтом і критикою щодо бронювання медійників, адже, за його словами, це є неповагою до людей зі сфери культури та медіа, які "чесно і якісно роблять свою роботу".

Також "бронь" отримала Українська асоціація футболу, ФК "Динамо Київ", "Шахтар", "Оболонь" та низка інших футбольних клубів.